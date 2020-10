Positive Story : रातोरात बदललं आयुष्य; आता 'बाबा का ढाबा' झोमॅटोवर

नवी दिल्ली : सोशल मीडियाच्या कमालीने रातोरात देशभर प्रसिद्ध झालेला 'बाबा का ढाबा आपल्यालाही माहीत असेलच. आता 'बाबा का ढाबा'वरुन दिल्लीतले लोक घरबसल्या जेवण ऑर्डर करु शकणार आहेत. याचं कारण असं की आता 'बाबा का ढाबा' झोमॅटो या ऑनलाईन फूड डिलीव्हरी ऍपवर देखील उपलब्ध झाला आहे. याबाबतची माहिती स्वत: झोमॅटोनेच ट्विट करुन दिली आहे.

राजधानी दिल्लीमधील मालवीय नगरमध्ये बाबा का ढाबा नावाचा एक ढाबा रस्त्याच्या कडेला होता. वयोवृद्ध दाम्पत्य हा ढाबा चालवत असून त्यांना फारसे गिऱ्हाईक येत नव्हते. एका ट्विटरने त्यांचं दु:ख जाणून घेत त्यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला ज्यात त्या वयोवृद्ध बाबांच्या डोळ्यांत पाणी आलं होतं. या व्हिडीओने लोकांना इतकं भावनिक केलं हा व्हिडीओ तुफान शेअर झाला आणि लोकांनी ढाब्यावर एकच गर्दी केली. अनेक सेलिब्रिटींनीही बाबांच्या ढाब्याला मदत करण्याची तयारी दाखवली असून अनेकांनी मदत केली देखील.

UPDATE: baba ka dhaba is now listed on zomato and our team is working with the elderly couple there to enable food deliveries

thank you to the good people of the internet for bringing our attention to this

— zomato india (@ZomatoIN) October 8, 2020