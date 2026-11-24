New Delhi: योगगुरू बाबा रामदेव यांनी बागेश्वर धामचे प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांच्यावर अतिशय जळजळीत शब्दांत टीका केली होती. रामदेव यांनी धीरेंद्र शास्त्रींवर केलेल्या टीकेनंतर अनेक क्रिया-प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. मात्र अवघ्या एकाच दिवसात रामदेव बाबांनी उपरती झाली असून, त्यांनी चक्क यू टर्न घेतला आहे..रामदेव बाबांनी बागेश्वर बाबांवरील टीकेनंतर आता नरमाईची भूमिका घेतली आहे. ‘बाबा बागेश्वर माझ्या लहान भावासारखे आणि शिष्याप्रमाणे आहेत. मी त्यांना केलेली कानउघाडणी त्यांनीही प्रेमाने स्वीकारली,’ असे रामदेव यांनी स्पष्ट केले. तसेच, हा विषय आता इथेच संपवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. त्यामुळे अवघ्या एका दिवसात रामदेव यांच्या भूमिकेत बदल झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..Tata Motors: 'टाटा'च्या गाड्या महागणार! 1 डिसेंबरपासून कार, एसयूव्ही आणि ईव्हीच्या किंमतीत होणार वाढ.आधी ‘पाखंडी’ म्हणत केली होती टीकाधीरेंद्र शास्त्री यांच्या भगवान श्रीराम आणि भगवान श्रीकृष्ण यांच्याबाबतच्या विधानांवर रामदेव यांनी सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. देवतांची तुलना करणे आणि धार्मिक श्रद्धांशी संबंधित वक्तव्ये करणे चुकीचे असल्याचे सांगत त्यांनी शास्त्री यांच्यावर निशाणा साधला. त्यांच्या काही दाव्यांना अंधश्रद्धा आणि पाखंडाशी जोडत रामदेव यांनी कठोर शब्दांत टीका केली होती..‘आमचे नाते लहान भावासारखे’आता रामदेव यांनी धीरेंद्र शास्त्री यांचे कौतुक केले आहे. शास्त्री हे आपल्यासाठी लहान भाऊ आणि शिष्याप्रमाणे असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपण अधिकाराने त्यांना समजावले आणि त्यांनीही आपले बोलणे प्रेमाने स्वीकारले, असे रामदेव म्हणाले. या विषयावर अधिक वाद वाढवण्याऐवजी त्यावर पडदा टाकावा, असेही ते म्हणाले..बागेश्वर बाबांनी काय दिले होते उत्तर?रामदेव यांच्या टीकेवर धीरेंद्र शास्त्री यांनीही प्रतिक्रिया दिली होती. ‘रामदेव यांनी नेहमीच आम्हाला स्नेह दिला आहे. आम्ही त्यांना वडीलधारी मानतो. चार दिवसांपूर्वी त्यांनी आमच्या व्यासपीठावर येऊन कौतुक केले आणि आता टीका केली. आम्हाला कौतुकही स्वीकार आहे आणि टीकाही,’ असे शास्त्री म्हणाले होते. तसेच, हिंदूंना एकत्र जोडण्याचे काम करायचे आहे, विभागण्याचे नाही, अशी भूमिका त्यांनी त्यांनी मांडली होती. रामदेव यांनी आपले नाव घेतलेले नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..Maruti Suzuki: 'मारुती'च्या कार पुन्हा महागल्या; २०२६ मध्ये चौथ्यांदा दरवाढ, किती वाढले दर?.वादाची पार्श्वभूमी काय?धीरेंद्र शास्त्री यांनी भगवान श्रीराम आणि भगवान श्रीकृष्ण यांच्या संदर्भात केलेल्या विधानावरून हा वाद सुरू झाला. त्यांच्या वक्तव्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर काही भाविकांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर शास्त्री यांनी स्पष्टीकरण देत कोणत्याही देवतेचा अपमान करण्याचा हेतू नसल्याचे सांगितले होते. मात्र, त्यानंतरही त्यांनी संबंधित विधानाचा पुनरुच्चार केल्याने वाद वाढला. त्यातच रामदेव यांनी टीका केल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.