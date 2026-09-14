बागबान २.०! चार मुलांनी केली आई-वडिलांची वाटणी; आता ८० वर्षीय पत्नीनं मागितला घटस्फोट

२००३ मध्ये आलेल्या ‘बागबान’ चित्रपटाची कथा अनेकांना आठवत असेल. मुलांनी आई-वडिलांची जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी त्यांच्यातच वाटणी केल्याचं चित्रपटात दाखवण्यात आलं होतं. उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहरमध्येही अशीच मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. मात्र, इथं गोष्ट केवळ आई-वडिलांच्या वाटणीपुरती राहिली नाही, तर तब्बल ६० वर्षांहून अधिक काळ संसार केलेल्या दाम्पत्यामध्येच दुरावा निर्माण झाला..सिकंदराबाद परिसरातील एका गावात ८५ वर्षीय वृद्ध आणि त्यांची ८० वर्षीय पत्नी राहतात. या दाम्पत्याला चार मुलं आहेत. आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात एकमेकांचा आधार बनून राहण्याची वेळ असताना मुलांनी आई-वडिलांचीच विभागणी केली. दोन मुलांनी आईला आपल्याकडे ठेवलं, तर उरलेल्या दोन मुलांनी वडिलांची जबाबदारी घेतली..Pune Crime: १० लाख रुपये आण, नाहीतर...'; विवाहितेचा पतीवर छळ आणि मारहाणीचा आरोप, बेल्ट आणि क्रिकेट बॅट अन्...सुरुवातीला ही व्यवस्था काही काळ ठीक वाटली. मात्र, वेगवेगळ्या घरांत राहिल्यामुळे पती-पत्नीमध्ये भेटीगाठी कमी झाल्या. फोनवरून होणाऱ्या संवादातही गैरसमज आणि वाद वाढू लागले. हळूहळू या दुराव्याचं रूप कडवटपणात बदललं. अखेर परिस्थिती इतकी बिघडली की, ८० वर्षीय पत्नी थेट पोलिसांकडे पोहोचली आणि तिने आपल्या ८५ वर्षीय पतीपासून घटस्फोट हवा असल्याचं सांगितलं..इतक्या वयात पत्नीने पतीपासून वेगळं होण्याची मागणी केल्याने पोलिसांनाही धक्का बसला. हे प्रकरण महिला परामर्श केंद्राकडे पाठवण्यात आलं. तिथे समुपदेशकांनी दोघांनाही समजावून सांगत पुन्हा एकत्र राहण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दोघेही आता एकत्र राहण्यास तयार नव्हते. अखेर पोलिसांच्या मध्यस्थीने एक तोडगा काढण्यात आला..पहिली बायको असताना दुसरं लग्न केलं, नव्या बायकोला घरी आणलं अन् संतापलेल्या पत्नीने थेट त्रिशूळ उगारला; विरारमध्ये थरार!.पतीने पत्नीला दर महिन्याला तिच्या खर्चासाठी ठराविक रक्कम देण्यास सहमती दर्शवली. महिला सेलच्या प्रभारी अलका चौधरी यांनी सांगितलं की, दोघांमध्ये वाद झाला होता. त्यांना समजावून सांगण्यात आलं असून पती पत्नीचा मासिक खर्च देण्यास तयार झाला आहे. लवकरच या प्रकरणाचा निपटारा केला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.