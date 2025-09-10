देश

'लिव्ह-इन रिलेशन'मध्ये राहणाऱ्या महिलेचा धक्कादायक निर्णय; तीन मुलींचा गळा दाबून केला खून; स्वतःही गळफास घेऊन संपवलं जीवन

Shocking Family Tragedy in Baghpat : लिव्ह-इन रिलेशनमधील महिलेचा धक्कादायक निर्णय; तीन मुलींची हत्या करून आत्महत्या
बाळकृष्ण मधाळे
Baghpat Family Case : बागपत जिल्ह्यातील टिकरी शहरात मंगळवारी रात्री एक हृदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली. एका महिलेने आपल्या तीन चिमुकल्या मुलींचा गळा दाबून खून (Uttar Pradesh Crime News) केला आणि त्यानंतर स्वतः गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, चौघांचे मृतदेह पोलिसांनी ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, या घटनेमागे कौटुंबिक कलह कारणीभूत असल्याचे दिसून येत आहे.

