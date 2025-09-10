'लिव्ह-इन रिलेशन'मध्ये राहणाऱ्या महिलेचा धक्कादायक निर्णय; तीन मुलींचा गळा दाबून केला खून; स्वतःही गळफास घेऊन संपवलं जीवन

Baghpat Family Case : बागपत जिल्ह्यातील टिकरी शहरात मंगळवारी रात्री एक हृदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली. एका महिलेने आपल्या तीन चिमुकल्या मुलींचा गळा दाबून खून (Uttar Pradesh Crime News) केला आणि त्यानंतर स्वतः गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, चौघांचे मृतदेह पोलिसांनी ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, या घटनेमागे कौटुंबिक कलह कारणीभूत असल्याचे दिसून येत आहे..मंगळवारी रात्री काय घडलं?विकास कुमार हा दिल्लीमध्ये पर्यटक बस चालक म्हणून काम करतो. तो टिकरी शहरातील भोजन पट्टी येथे दुसरी पत्नी तेज कुमारीसोबत राहत होता. तेज कुमारीपासून त्याला दोन मुली होत्या. दोन वर्षांची किट्टो आणि पाच महिन्यांची मीरा. तर, सात वर्षांची गुंजन ही विकासच्या पहिल्या पत्नीपासून होती आणि काही काळापासून ती मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातील बुढाणा येथे मावशीकडे राहत होती..गुंजनचा होता वाढदिवसगुंजनचा वाढदिवस १२ सप्टेंबर रोजी असल्यामुळे विकास दोन दिवसांपासून घरी होता. सोमवारी तेज कुमारीने गुंजनला मावशीकडून परत आणले. मंगळवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास विकास घराबाहेर झाडाखाली झोपला होता. त्याने नंतर घरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, पण आतून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. दार बंद असल्याने त्याने शेजाऱ्यांना माहिती दिली आणि लगेच पोलिसांनाही कळवण्यात आले..Karnataka Crime : 'गळा दाबून, गुप्तांगावर वार'; पतीच्या जीवावर उठली पत्नी आणि प्रियकर, अनैतिक संबंध उघड झाले अन्....धक्कादायक दृश्यदोघाट पोलिस ठाण्याच्या पथकाने घटनास्थळी पोहोचून दाराच्या वरच्या स्कायलाईटमधून पाहिले असता धक्कादायक दृश्य दिसले. एका बेडवर तीन मुलींचे मृतदेह पडले होते, तर तेज कुमारी पंख्याला लटकलेली आढळली. पोलिसांनी स्कायलाईट तोडून एका तरुणाला आत पाठवले आणि दाराचे कुलूप फोडून चौघांचे मृतदेह ताब्यात घेतले..तीन मुलींचा गळा दाबून खूनसीओ विजय कुमार आणि एएसपी प्रवीण सिंह चौहान यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपास सुरू केला. एएसपी चौहान यांनी सांगितले की, प्राथमिक चौकशीत महिलेने आधी तीन मुलींचा गळा दाबून खून केला आणि नंतर आत्महत्या केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. कौटुंबिक कलह हेच या भयंकर घटनेचे कारण असल्याचे समोर येत आहे..विकास-तेजकुमारी होते लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्येपोलिसांच्या माहितीनुसार, विकास आणि तेज कुमारी हे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. विकासची पहिली पत्नी आठ-दहा वर्षांपूर्वी त्याला सोडून गेली होती. मृत मुलगी गुंजन ही पहिल्या पत्नीपासून होती, तर किट्टो आणि मीरा या तेज कुमारीपासून झालेल्या मुली होत्या. या घटनेनंतर विकासच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.