PM Modi: रोममध्ये उमटला बनारसच्या घाटांचा रंग! इटालियन चित्रकाराने बनवलेली पेंटिंग पाहून पंतप्रधान भारावले; शेअर केला खास फोटो!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या युरोप दौऱ्याचा शेवटचा टप्पा सध्या जगभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. संयुक्त अरब अमिराती, नेदरलँड्स, स्वीडन आणि नॉर्वेचा यशस्वी दौरा आटोपून पंतप्रधान मोदी इटलीची राजधानी रोम येथे पोहोचले आहेत. या दौऱ्यादरम्यान एका अतिशय भावनिक आणि अद्भूत प्रसंग समोर आला आहे, ज्याने भारत आणि इटली या दोन देशांमधील सांस्कृतिक संबंधांना एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. .रोममध्ये एका सुप्रसिद्ध इटालियन चित्रकाराने पंतप्रधान मोदींना थेट काशीच्या घाटांची एक अप्रतिम पेंटिंग भेट दिली, जी पाहून स्वतः पंतप्रधानही अत्यंत खुश झाले.ही सुंदर पेंटिंग इटालियन चित्रकार ज्याम पाओलो तोमासेत्ती (Giampaolo Tomassetti) यांनी तयार केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी या अद्भूत कलाकृतीची तोंडभरून स्तुती केली आणि याचे फोटो आपल्या सोशल मीडिया अकाउंट 'X' वर शेअर करत लिहिले, "रोममध्ये काशीची एक झलक! इतालवी चित्रकार ज्याम पाओलो तोमासेत्ती यांनी वाराणसीवर आधारित त्यांची एक सुंदर पेंटिंग मला भेट दिली." पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, तोमासेत्ती यांचे भारतीय संस्कृतीशी असलेले नाते चार दशकांपेक्षाही जुने आहे. १९८० च्या दशकात त्यांनी वैदिक संस्कृतीशी संबंधित पुस्तकांसाठी चित्रे रेखाटण्यास सुरुवात केली होती. इतकेच नव्हे तर, २००८ ते २०१३ या काळात त्यांनी महाभारतावर आधारित २३ भव्य चित्रकृती साकारून जगाला थक्क केले होते..पंतप्रधान मोदी रोममध्ये पोहोचताच भारत आणि इटलीच्या द्विपक्षीय संबंधांना नवीन गती मिळाली आहे. औपचारिक चर्चेपूर्वी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी पीएम मोदींसाठी एका विशेष रात्रीच्या जेवणाचे (Dinner) आयोजन केले होते. यानंतर दोन्ही जागतिक नेत्यांनी रोमच्या मध्यभागी असलेल्या आणि जगातील सर्वात मोठे अॅम्फिथिएटर मानल्या जाणाऱ्या ऐतिहासिक 'कोलोसियम'ला (Colosseum) भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांच्यात विविध जागतिक आणि द्विपक्षीय विषयांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियावर या भेटीचे फोटो शेअर करत इटलीच्या पंतप्रधानांचे आभार मानले आणि दोन्ही देशांमधील मैत्री आणखी घट्ट करण्यासाठी ते उत्सुक असल्याचे सांगितले..Pedha City: भारताची 'पेढा राजधानी' कोणती ? जोडला आहे शेकडो वर्षांचा इतिहास ; केवळ चवच नाही तर ही आहे एक परंपरा!. समोर आलेल्या माहितीनुसार, नॉर्वेहून रोममध्ये आगमन होताच तिथल्या स्थानिक भारतीय समुदायाने पंतप्रधान मोदींचे प्रचंड उत्साहात आणि पारंपारिक पद्धतीने स्वागत केले. परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या या अथांग प्रेमाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना पंतप्रधान म्हणाले, "भारतीय अनिवासी नागरिक जगभरात देशाची मान उंचावत आहेत. त्यांचे हे प्रेम आणि भारत-इटली संबंधांना मजबूत करण्याची त्यांची कटिबद्धता खरोखरच कौतुकास्पद आहे." विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनीही या दौऱ्याला भारत-इटली मैत्रीचा एक नवा सुवर्ण अध्याय म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.