Bandhavgarh Elephant Festival: बांधवगड हत्ती महोत्सवात चिमुकल्या ‘कृष्णा’ची हवा; खोडकर खेळांनी जिंकली पर्यटकांची मने! काय आहे मुख्यमंत्र्यांशी कनेक्शन ?

मध्य प्रदेशातील उमरिया जिल्ह्यातील प्रसिद्ध बांधवगड व्याघ्र प्रकल्पात सध्या हत्ती महोत्सवाची धूम सुरू आहे. २४ ते २८ सप्टेंबरदरम्यान धमोखर बफर परिक्षेत्रातील पारसी गेट येथे आयोजित या महोत्सवात यंदा एक वर्षाचा चिमुकला हत्ती ‘कृष्णा’ पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. पहिल्यांदाच तो सार्वजनिकरित्या पर्यटकांसमोर आला असून त्याच्या खोडकर हालचाली आणि खेळांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले आहे..बांधवगड व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय यांच्या माहितीनुसार, जंगलात गस्त, निगराणी आणि बचाव मोहिमांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या हत्तींसाठी दरवर्षी या महोत्सवाचे आयोजन केले जाते. या काळात हत्तींना नियमित कामातून विश्रांती दिली जाते..मुख्यमंत्र्यांनी ठेवले होते ‘कृष्णा’ नावकृष्णाचा जन्म ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झाला. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी बांधवगडला भेट दिली होती. त्यावेळी या नवजात हत्तीच्या पिल्लाचे नामकरण ‘कृष्णा’ असे करण्यात आले होते.कृष्णा हा ‘बांधवी’ या हथिनीचे पहिले पिल्लू आहे. बांधवीचा जन्म २०११ मध्ये झाला असून तिची आई ‘तुफान’ नावाची हथिनी आहे. सध्या बांधवी आपल्या पिल्लाची काळजी घेत आहे. महोत्सवाच्या निमित्ताने कृष्णाला पहिल्यांदाच मोठ्या संख्येने पर्यटकांना पाहता येत आहे..१५ पैकी ९ हत्ती महोत्सवात सहभागीबांधवगडच्या हत्ती ताफ्यात एकूण १५ हत्ती आहेत. यापैकी चार हत्ती सध्या वन्यजीव बचाव मोहिमांमध्ये कार्यरत आहेत, तर दोन हत्ती नियमित गस्त आणि निगराणीच्या कामात आहेत. उर्वरित नऊ हत्ती महोत्सवात सहभागी झाले आहेत.वर्षभर जंगलात विविध जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या या हत्तींना महोत्सवाच्या पाच दिवसांत कामातून विश्रांती देण्यात आली आहे. त्यांना फळे, गूळ, ऊस, केळी आणि पौष्टिक आहार दिला जात आहे. त्याचबरोबर त्यांची अंघोळ, मालिश आणि आरोग्य तपासणीही केली जात आहे..बफर क्षेत्रात महोत्सव घेण्यामागे काय उद्देश?यंदा महोत्सव बांधवगडच्या कोअर क्षेत्राऐवजी धमोखर बफर परिक्षेत्रातील पारसी गेट येथे आयोजित करण्यात आला आहे. बफर क्षेत्रातील पर्यटनाला चालना देण्याबरोबरच स्थानिक ग्रामस्थांना वन्यजीव संवर्धनाच्या प्रक्रियेशी जोडण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे.पारसी आणि आसपासच्या गावांतील ग्रामस्थांना हत्तींचे वर्तन, त्यांचे संवर्धन आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्याबाबत माहिती दिली जात आहे. स्थानिकांना महोत्सवाशी जोडल्यामुळे वन्यजीवांविषयी जनजागृती वाढण्यास मदत होईल, अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे.चिमुकला कृष्णा, इतर हत्तींचा खास पाहुणचार आणि बफर क्षेत्रातील विविध उपक्रमांमुळे बांधवगडचा यंदाचा हत्ती महोत्सव पर्यटकांसाठी विशेष आकर्षण ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.