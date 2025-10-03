देश

Bangalore Groom Scandal : पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, सय्यदचे १९ महिलांशी विवाहबाह्य संबंध होते.हुंड्यासाठी दुसरे लग्न करूनही तो पत्नीवर अत्याचार करत होता.प्रकरण समोर आल्यानंतर सय्यद फरार असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.
Crime News: लग्नाच्या पहिल्या रात्री खोलीत लावला छुपा कॅमेरा, पत्नीसोबतच्या खाजगी क्षणाचे व्हिडिओ दुबईतील मित्रांना पाठवले अन्...
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. बेंगळुरूमध्ये सय्यद इनामुल नावाच्या तरुणाने लग्नाच्या रात्री बेडरूममध्ये छुपे कॅमेरे बसवले.

  2. त्याने पत्नीबरोबरचे खाजगी व्हिडिओ दररोज बनवून दुबईतील मित्रांना पाठवले.

  3. पतीने पत्नीला इतर पुरुषांसोबत संबंध ठेवण्यास भाग पाडले.

कर्नाटकची राजधानी बेंगळुरूमध्ये एका तरुणाचा धक्कदायक कारनामा उघड झाल्याने एकच खळबळ माजली आहे. तरुणाने लदुबग्नाच्या पहिल्या रात्री बेडरुमध्ये छुपे कॅमेरे लावले आणि पत्नीसोबतचे खाजगी क्षणाचे व्हिडिओ दुबईतील मित्रांना पाठविले असल्याचे समोर आले आहे. पत्नीला याबाबत माहिती कळाली तेव्हा तिच्या पायाखालची जमीनच सरकली. पीडितेने आपल्या नवऱ्याविरोधात पोलिसांत धाव घेतली. तपासात त्याचे अनेक कारनामे उघड झाले आहेत.

crime
Wife
