Crime News: लग्नाच्या पहिल्या रात्री खोलीत लावला छुपा कॅमेरा, पत्नीसोबतच्या खाजगी क्षणाचे व्हिडिओ दुबईतील मित्रांना पाठवले अन्...

बेंगळुरूमध्ये सय्यद इनामुल नावाच्या तरुणाने लग्नाच्या रात्री बेडरूममध्ये छुपे कॅमेरे बसवले.त्याने पत्नीबरोबरचे खाजगी व्हिडिओ दररोज बनवून दुबईतील मित्रांना पाठवले.पतीने पत्नीला इतर पुरुषांसोबत संबंध ठेवण्यास भाग पाडले..कर्नाटकची राजधानी बेंगळुरूमध्ये एका तरुणाचा धक्कदायक कारनामा उघड झाल्याने एकच खळबळ माजली आहे. तरुणाने लदुबग्नाच्या पहिल्या रात्री बेडरुमध्ये छुपे कॅमेरे लावले आणि पत्नीसोबतचे खाजगी क्षणाचे व्हिडिओ दुबईतील मित्रांना पाठविले असल्याचे समोर आले आहे. पत्नीला याबाबत माहिती कळाली तेव्हा तिच्या पायाखालची जमीनच सरकली. पीडितेने आपल्या नवऱ्याविरोधात पोलिसांत धाव घेतली. तपासात त्याचे अनेक कारनामे उघड झाले आहेत. .या तरुणाने आधीच लग्न झालेले असताना हुंड्यासाठी दुसरे लग्न केले. पण दुसऱ्या लग्नानंतर तो त्याच्या नवीन पत्नीवर अत्याचार करू लागला. पीडितेने सांगितले की तिच्या पतीने लग्नाच्या रात्रीपासून अनेकदा बेडरूममध्ये छुपे कॅमेरे लावून व्हिडिओ काढले. त्यानंतर त्याने हे व्हिडिओ दुबईतील त्याच्या मित्रांना पाठवले. शिवाय, त्याने तिला त्याच्या मित्रांसोबत शारीरिक संबध ठेवण्यास भाग पाडले. पीडितेने तिच्या पतीविरुद्ध तक्रार दाखल केली. तो सध्या फरार आहे आणि पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत..पीडितेचा असाही दावा आहे की तिच्या पतीचे आधीच १९ महिलांशी अवैध संबंध होते. हे प्रकरण पुट्टेनहल्ली पोलिस स्टेशन परिसरातील आहे. पीडितेने सांगितले की, "मी सप्टेंबर २०२४ मध्ये सय्यद इनामुल नावाच्या पुरुषाशी लग्न केले. त्याने तो आधीच विवाहित आहे हे लपवले. त्यानंतर, आमच्या लग्नाच्या पहिल्या रात्री, सय्यदने आमचे शारिरीक संबंधांचे व्हिडिओ गुपचूप काढले. .दररोज बनवायचा व्हिडिओसय्यदने गुप्तपणे एक छुपा कॅमेरा बसवला आणि दररोज व्हिडिओ बनवू लागला." त्यानंतर तो दुबईत राहणाऱ्या त्याच्या मित्रांना व्हिडिओ पाठवत असे. पीडितेने सांगितले की, "जेव्हा मला हे कळले तेव्हा माझे सय्यदशी भांडण झाले. तो मला पुन्हा ब्लॅकमेल करू लागला. त्याने मला इतर पुरुषांसोबत शारिरीक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले. तो उघडपणे सांगायचा की त्याचे १९ महिलांशी विवाहबाह्य संबंध आहेत. तुम्ही माझे काहीही करू शकत नाही." जेव्हा मी माझ्या कुटुंबाला याबद्दल सांगितले तेव्हा ते मला भेटायला आले. पण माझा नवरा मला त्यांना भेटू देत नव्हता. तो घटस्फोटाची धमकी देऊ लागला. असे पीडितेने पोलिसांना सांगितले. .Crime News : कौटुंबिक वादातून क्रूर शेवट! सासरा-शालकाच्या मारहाणीत जावयाचा मृत्यू; जळगावात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा.मला न्याय द्याकंटाळून पीडितेने पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन तक्रार दाखल केली. जेव्हा तिच्या नवऱ्याला हे कळले तेव्हा तो पळून गेला. आता पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. पीडितेने सांगितले की, "आमचे लग्न थाटात झाले होते, आम्ही खूप खर्च केला होता. सय्यदने मागितलेला हुंडाही आम्ही दिला. त्याला यामाहा बाईक, ३४० ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि रोख रक्कम दिली. मला फक्त न्याय हवा आहे." असे पीडितेचे म्हणणे आहे. . FAQs प्रश्न 1: हा प्रकार कुठे घडला? ➡️ हा प्रकार बेंगळुरू, पुट्टेनहल्ली पोलिस स्टेशन परिसरात घडला.प्रश्न 2: सय्यद इनामुलने काय केले? ➡️ त्याने लग्नाच्या रात्रीपासून बेडरूममध्ये छुपे कॅमेरे लावून व्हिडिओ काढले आणि दुबईतील मित्रांना पाठवले.प्रश्न 3: पत्नीने पोलिसांकडे काय तक्रार केली? ➡️ तिने नवऱ्यावर ब्लॅकमेल, लैंगिक शोषण, जबरदस्ती व विवाहबाह्य संबंधांचे आरोप केले.प्रश्न 4: सय्यदच्या विवाहाबाबत काय धक्कादायक माहिती समोर आली? ➡️ तो आधीच विवाहित असून हुंड्यासाठी दुसरे लग्न केल्याचे उघड झाले.प्रश्न 5: हुंड्यामध्ये काय दिले होते? ➡️ यामाहा बाईक, ३४० ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि रोख रक्कम देण्यात आली होती.प्रश्न 6: सय्यद सध्या कुठे आहे? ➡️ तो फरार असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.