School Fees Shocks Parents : शाळा आहे की व्यवसाय? पहिलीत शिकणाऱ्या मुलाची फी तब्बल ७.३५ लाख रूपये...पालकांचा संताप

अव्वाच्या सव्वा 'फी' घेणाऱ्या शाळेबाबत पालकांमध्ये नेहमीच संताप असतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये शाळेची फी अव्वाच्या सव्वा झाल्यामुळे पालक त्रस्त झाले आहेत. त्यातच सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल होते आहे. ज्यामध्ये प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या पहिल्या वर्गाच्या विद्यार्थ्याची फी तब्बल ७.३५ लाख रूपये असल्याचं दिसते आहे. त्यामुळे चर्चेला उधाण आलं आहे. .हार्दिक पांडे नावाच्या व्यक्तीने सोशल मीडियावर ही पोस्ट शेअर केली आहे. त्यामुळे ही शाळा आहे की व्यवसाय असा प्रश्न नेटकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. सोशल मीडियावरील पोस्टनुसार, बंगळुरुतील एका प्रतिष्ठित शाळेच्या २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांची फी तब्बल ७.३५ लाख तर ६ ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांची फी ७.७५ लाख इतकी आहे. .याशिवाय ९ ते १०वी विद्यार्थ्यांची फी ८.५० लाख, तर ११ वी आणि १२ वीच्य विद्यार्थांची फी ११ लाख इतकी असल्याचं दिसते आहे. ही रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये द्यावी लागणा आहे. याव्यतिरिक्त प्रवेश मंजूर झाल्यावर परत न मिळणारी १ लाख रुपयांची प्रवेश फी आणि ऑनलाइन अर्ज सादर करताना १ हजार रुपयांचा अर्ज शुल्क आकारलं जातं आहे. .या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर शिक्षण शुल्काबाबत जोरदार चर्चा सुरु आहे. एका युजरने यावरून सरकारच्या धोरणांवर ताशेरे ओढले आहेत. "सरकार चित्रपट तिकिटांच्या किंमतीवर नियंत्रण आणतं, पण शाळेच्या फीकडे कानाडोळा करतं. असं त्याने म्हटलं. तर अन्य एकाने खासगी शाळांची फी वर्षाला ५० हजारांपेक्षा जास्त नसावी, अशी मागणी केली आहे. संविधानात शिक्षणाचा मूलभूत हक्क आहे, पण त्याचा काय उपयोग?", अशी प्रतिक्रियाही एका व्यक्तीने दिली आहे.