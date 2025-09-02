देश

क्रॉक्स चप्पल घराबाहेर ठेवत असाल तर सावधान! चप्पलमध्ये लपून बसलेल्या सापाने केला दंश; सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा दुर्दैवी अंत

Bangalore Software Engineer Dies After Snakebite : घराच्या गेटबाहेर ठेवली चप्पल, आत होता साप, तासाभरात गेला जीव
Bangalore Software Engineer Dies After Snakebite
Bangalore Software Engineer Dies After Snakebiteesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Bangalore Software Engineer Death : बंगळूरमध्ये घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेत ४१ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा विषारी साप चावल्याने मृत्यू झाला आहे. ही घटना रंगनाथ लेआउट भागातील असून मृताचे नाव मंजू प्रकाश असे आहे. प्रकाश टीसीएस (TCS) या नामांकित कंपनीत कार्यरत होता.

Loading content, please wait...
Karnataka
Software
snake
bangalore
Engineering

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com