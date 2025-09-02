क्रॉक्स चप्पल घराबाहेर ठेवत असाल तर सावधान! चप्पलमध्ये लपून बसलेल्या सापाने केला दंश; सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा दुर्दैवी अंत

Bangalore Software Engineer Death : बंगळूरमध्ये घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेत ४१ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा विषारी साप चावल्याने मृत्यू झाला आहे. ही घटना रंगनाथ लेआउट भागातील असून मृताचे नाव मंजू प्रकाश असे आहे. प्रकाश टीसीएस (TCS) या नामांकित कंपनीत कार्यरत होता..मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रकाशने आपली क्रॉक्स चप्पल घराच्या गेटबाहेर ठेवली होती. दरम्यान, त्यामध्ये एक विषारी साप शिरला. प्रकाश जेव्हा जवळच्या दुकानातून ज्यूस घेऊन परत आला, तेव्हा त्याने चप्पल घालण्याचा प्रयत्न करताच सापाने अचानक चावा घेतला. काही क्षणांतच त्याच्या पायाला गंभीर इजा झाली आणि तासाभरातच त्याचा मृत्यू झाला..Pune Road Accident : पुण्यात भीषण अपघात; सिमेंट मिक्सर ट्रकच्या धडकेत दुचाकीवरील दोघे जागीच मृत्यू; अंगावरून चाक गेलं अन्....विशेष म्हणजे, काही काळापूर्वी झालेल्या अपघातामुळे प्रकाशला पायात जास्त वेदना जाणवली नाही. त्यामुळे त्याला लगेच साप चावल्याचे कळलेही नाही. नंतर जेव्हा त्याने चप्पल काढली, तेव्हा कुटुंबातील एका सदस्याच्या नजरेस आत साप दिसला. मात्र, तोपर्यंत तो सापही गुदमरल्यामुळे मरण पावला होता..काही वेळानंतर प्रकाशची आई त्याला पाहण्यासाठी गेली असता, तो बेडवर बेशुद्ध अवस्थेत आढळला. त्याच्या तोंडातून फेस येत होता आणि पायातून रक्त वाहत होते. कुटुंबीयांनी त्याला तातडीने जवळच्या खासगी रुग्णालयात नेले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासल्यानंतर त्याला मृत घोषित केले. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.