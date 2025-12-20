Abu Azmi on Bangladesh Mob Lynching : बांगलादेशात जमावाने हिंदू तरूणास बेदम मारून जाळलं ; संतापजनक घटनेवर अबू आझमींची प्रतिक्रिया, म्हणाले...

Hindu Youth Brutally Killed in Bangladesh : समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी बांगलादेशात एका हिंदू तरुणाच्या मॉब लिंचिंगचा तीव्र निषेध केला आहे. ते म्हणाले की, कुणीसोबत चुकीचं वागणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी. मग तो हिंदू असो वा मुस्लिम, त्याला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.
या घटनेवर मीडियाला प्रतिक्रिया देताना अबू आझमी म्हणाले, "हिंदू असो वा मुस्लिम, जर कोणी कुणासोबत चुकीचं करत असेल तर त्याला कठोरातील कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. जिथे कुठे असे घडते, कुणासोबतही घडले तरी त्याचा निषेध केला पाहीजे. पण आधी मी माझ्याच देशात घडणाऱ्या घटनांचा निषेध करायला नको?"
अबू आझमी पुढे म्हणाले, "आपल्याच देशात, ज्यांच्यासाठी मुस्लिमांनी स्वातंत्र्याचा लढा दिला आणि ज्यांनी कधीही देशाशी विश्वासघात केला नाही त्यांना आता 'देशद्रोही' म्हटले जात आहे. हा कोणत्या प्रकारचा न्याय आहे?"
बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारनेही हिंदू तरूणाच्या निर्घृण हत्येच्या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे. सरकारी निवेदनात म्हटले आहे की, "आम्ही मैमनसिंहमध्ये एका हिंदू व्यक्तीच्या मॉब लिंचिंगच्या घटनेचा तीव्र निषेध करतो. नवीन बांगलादेशात अशा हिंसाचाराला जागा नाही. या घृणास्पद गुन्ह्याच्या गुन्हेगारांना सोडले जाणार नाही."
