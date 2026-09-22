Bangladesh MP Arrested : ७५ वर्षीय खासदाराच्या १९ वर्षीय पत्नीने उचललं टोकाचं पाऊल; घटनास्थळी चिठ्ठी सापडली अन्, खासदाराला पोलिसांकडून अटक

Bangladesh MP Crime News : बांगलादेशातील सतखीरा-४ मतदारसंघाचे खासदार गाझी नजरुल इस्लाम यांच्या १९ वर्षीय दुसऱ्या पत्नी मरियम खातून यांच्या मृत्यूप्रकरणी खासदारांसह तिघांना अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयाने गाझी नजरुल इस्लाम यांना चार दिवसांची, तर त्यांच्या पहिल्या पत्नी मकसुदा बेगम यांना एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली..मरियम यांचा मृतदेह रविवारी संध्याकाळी ढाका येथील एनएएम भवनातील खासदारांना वाटप केलेल्या फ्लॅटमध्ये पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. त्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. मरियम यांच्या वडिलांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात गाझी नजरुल इस्लाम, त्यांची पहिली पत्नी मकसुदा बेगम आणि मेहुणा ओबैदुल रहमान यांना आरोपी करण्यात आले आहे..घटनास्थळी पोलिसांसह सीआयडी, पीबीआय आणि डिटेक्टिव्ह ब्रँचची पथके दाखल झाली होती. पोलिसांना मरियम यांच्या पलंगावर कथित सुसाइड नोटही सापडली. मात्र, ही चिठ्ठी मरियम यांनीच लिहिली होती का, हे फॉरेन्सिक तपासणीनंतर स्पष्ट होणार आहे..Bangladesh Onion Export : कांद्याच्या बाजारात नवा खेळाडू, श्रीलंकेसाठी बांगलादेशाची निर्यात तयारी; भारतीय कांद्यासमोर नवे आव्हान.पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याशी संबंधित दंड संहितेच्या तरतुदींनुसार तिघांवर कारवाई केली आहे. खासदाराला अटक करण्यापूर्वी संसदीय प्रक्रियेनुसार संसद अध्यक्षांची परवानगी घेण्यात आली होती.दरम्यान, जुलैमध्ये गाझी नजरुल इस्लाम यांचा एका तरुणीसोबतचा खासगी व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यानंतर त्यांनी ती तरुणी आपली दुसरी पत्नी मरियम असल्याचे सांगितले होते. या घटनेनंतर जमात-ए-इस्लामीने २२ जुलै रोजी त्यांना पक्षातून निष्कासित केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.