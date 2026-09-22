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Bangladesh MP Arrested : ७५ वर्षीय खासदाराच्या १९ वर्षीय पत्नीने उचललं टोकाचं पाऊल; घटनास्थळी चिठ्ठी सापडली अन्, खासदाराला पोलिसांकडून अटक

Bangladesh Crime News : बांगलादेशमध्ये ७५ वर्षीय खासदाराच्या १९ वर्षीय पत्नीचा मृत्यू झाला. घटनास्थळी चिठ्ठी सापडल्याची माहिती असून या प्रकरणी पोलिसांनी खासदाराला अटक केली आहे.
Bangladesh Crime News

Bangladesh Crime News

esakal

Sandeep Shirguppe
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Bangladesh MP Crime News : बांगलादेशातील सतखीरा-४ मतदारसंघाचे खासदार गाझी नजरुल इस्लाम यांच्या १९ वर्षीय दुसऱ्या पत्नी मरियम खातून यांच्या मृत्यूप्रकरणी खासदारांसह तिघांना अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयाने गाझी नजरुल इस्लाम यांना चार दिवसांची, तर त्यांच्या पहिल्या पत्नी मकसुदा बेगम यांना एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली.

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