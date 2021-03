'...ही देशाच्या आर्थिक सुरक्षेसोबत तडजोड'; बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपाला राहुल गांधींचा पाठिंबा

नवी दिल्ली : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपावरुन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. तसेच त्यांनी या संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. राहुल गांधींनी ट्विट करत असा दावा देखील केलाय की, सरकार लाभाचे खासगीकरण आणि नुकसानीचे राष्ट्रीयकरण करत आहे. राहुल गांधींनी ट्विट केलंय की, केंद्र सरकार लाभाचे खासगीकरण आणि नुकसानीचे राष्ट्रीयकरण करत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना कॉर्पोरेट्सना विकणं म्हणजे भारताच्या आर्थिक सुरक्षेसोबत तडजोड करण्यासारखं आहे.

GOI is privatising profit & nationalising loss.

Selling PSBs to Modicronies gravely compromises India’s financial security.

I stand in solidarity with the striking bank employees.#BankStrike

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 16, 2021