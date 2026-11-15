Rahul Gandhi : राहुल गांधींच्या पितृसत्ता हटविण्याच्या भूमिकेवर भाजपचा निशाणा; काँग्रेसच्या घोषणेवर बांसुरी स्वराज यांनी उपस्थित केले प्रश्न

नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या काही नेत्यांवर अलीकडील काळात महिलांच्या विरोधात अत्याचार आणि छळवणुकीचे आरोप झाले आहेत. अशा स्थितीत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि अन्य नेत्यांकडून दिली जात असलेली पितृसत्ता हटविण्याची घोषणा पूर्णपणे पोकळ असल्याची टीका भाजपच्या खासदार बांसुरी स्वराज यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना केली. .महिलांच्या मुद्द्यावर काँग्रेसची भूमिका दुटप्पी असून महिला शक्तीचा अपमान करण्याचे काम या पक्षाचे नेते करत असल्याचे त्या म्हणाल्या. काँग्रेसच्या विविध राज्यातील नेत्यांवर महिलांविरोधात अत्याचार केल्याचे आरोप झाले आहेत. यावर सोनिया, राहुल, प्रियांका गांधी आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे का बोलत नाहीत?, असा सवाल करीत स्वराज म्हणाल्या की, ज्या नेत्यांवर कारवाईची गरज आहे, त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम सुरू आहे.एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महिलांची प्रगती आणि त्यांच्या विकासासाठी विविध योजना राबवत आहेत तर दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे पोकळ घोषणाबाजी करत आहेत. महिलांच्या सन्मानाची बाब येते, तेव्हा गांधी पूर्णपणे मौन बाळगतात, अशी टीका त्यांनी केली..नियुक्तीवर प्रश्नबांसुरी स्वराज यांनी मणिपूर विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बिमोल अकोइजाम यांच्या नियुक्तीवरही प्रश्न उपस्थित केले. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) ११ विद्यार्थिनींनी त्यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. स्वराज म्हणाल्या, ‘‘जेएनयूच्या ११ विद्यार्थिनींनी गंभीर आरोप केल्यानंतर अकोइजाम यांना दोषी ठरवून नोकरीतून काढून टाकण्यात आले होते. असे असतानाही काँग्रेसने त्यांना मणिपूरमधील निवडणूक समिती, प्रचार समिती आणि जाहीरनामा समितीचे सहअध्यक्षपद देऊन त्यांचा गौरव केला आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.