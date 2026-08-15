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Crime: एका संशयाने नात्याला काळिमा! सासू आणि पत्नीच्या वादातून संताप अनावर; जावयाने उचललं टोकाचं पाऊल, काय घडलं?

Family Conflict Ends in Murder: हाऊसिंग बोर्ड परिसरात संशय आणि कौटुंबिक कलहातून एका जावयाने आपल्या सासूची हत्या केली. आरोपी फरार झाला असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.
Crime

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ESakal

Vrushal Karmarkar
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राजस्थानमधील बांसवाडा येथे एका तरुणाने आपल्या सासूची हत्या करून घटनास्थळावरून पळ काढल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहेत. तरुण त्याची पत्नी आणि सासू यांच्यात वाद झाला होता. ज्यानंतर आरोपीने हे भीषण पाऊल उचलून त्या महिलेची हत्या केली. हत्यार आणि आरोपीच्या बाईकच्या चाव्या घटनास्थळावरून जप्त करण्यात आल्या आहेत. आरोपीच्या शोधासाठी संभाव्य ठिकाणी छापे टाकले जात आहेत.

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