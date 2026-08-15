Crime: एका संशयाने नात्याला काळिमा! सासू आणि पत्नीच्या वादातून संताप अनावर; जावयाने उचललं टोकाचं पाऊल, काय घडलं?

राजस्थानमधील बांसवाडा येथे एका तरुणाने आपल्या सासूची हत्या करून घटनास्थळावरून पळ काढल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहेत. तरुण त्याची पत्नी आणि सासू यांच्यात वाद झाला होता. ज्यानंतर आरोपीने हे भीषण पाऊल उचलून त्या महिलेची हत्या केली. हत्यार आणि आरोपीच्या बाईकच्या चाव्या घटनास्थळावरून जप्त करण्यात आल्या आहेत. आरोपीच्या शोधासाठी संभाव्य ठिकाणी छापे टाकले जात आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, बांसवाडा शहरातील हाऊसिंग बोर्ड परिसरात शनिवारी संबंधांना तडा देणारी एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली. आरोपी जावयाने त्याची सासू ललिता यांची हत्या करून गुन्हा केल्यानंतर घटनास्थळावरून पळ काढला. पोलिसांनी हत्येचे शस्त्र आणि आरोपीच्या बाईकच्या चाव्या जप्त केल्या आहेत. मृताची मुलगी लक्ष्मीने सांगितले की, तिच्या पतीला ती कामावर जात असल्याचा संशय होता. याच संशयामुळे आणि कौटुंबिक कलहामुळे त्याने आपली सासू ललिता हिची हत्या केली. .Kupwad Crime: कुपवाडमध्ये सराईताने पती-पत्नीवर केला हल्ला; हातोडी, चाकूचा वापर : पत्नीची प्रकृती अत्यवस्थ.या दुःखद घटनेबद्दल कळताच आरोपीची पत्नी बेशुद्ध पडली आणि तिला उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. आरोपीची पत्नी आणि मृताच्या मुलीने सांगितले की, कामावर जाण्यावरून त्यांच्या कुटुंबात अनेकदा वाद होत असत. "माझे पती मला कामावर जाण्यास मनाई करायचे," असे ती म्हणाली..Nagpur Crime: मारण्यासाठी आलेल्या युवकाचाच खून;तिघांविरुद्ध गुन्हा.घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता, पोलीस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक (डीएसपी) आणि कोतवाली पोलीस कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. न्यायवैद्यक पथकानेही घटनास्थळाची कसून पाहणी करून महत्त्वपूर्ण पुरावे गोळा केले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवागारात ठेवला असून, फरार आरोपीच्या शोधासाठी विविध पथके सातत्याने छापे टाकत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.