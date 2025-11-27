Train Accident : पुलाची भिंत तोडून ट्रेनसमोर कोसळला डंपर, अर्ध्या रात्री प्रवाशांचा आरडाओरडा अन् गोंधळ; थरारक अपघाताने सगळेच हादरले

Summaryबाराबंकीच्या रामनगरमध्ये पुलाची भिंत तोडून एक डंपर २५ फूट खाली रेल्वे ट्रॅकवर कोसळला.ज्या ट्रॅकवर डंपर पडला त्या ट्रॅकवर ट्रेन नव्हती, त्यामुळे मोठा अपघात टळला.शेजारच्या ट्रॅकवर उभी असलेली गरीब रथ एक्सप्रेस थोडक्यात वाचली; काही ढिगारा ट्रेनवर पडला पण मोठे नुकसान झाले नाही..उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी जिल्ह्यातील रामनगर भागात बुधवारी रात्री एक मोठा अपघात टळला. रेल्वे ओव्हरब्रिजवर एका वेगाने येणाऱ्या डंपर डंपरचे अचानक नियंत्रण सुटले आणि तो पुलाची भिंत तोडून रेल्वे ट्रॅकवर २५ फूट खाली कोसळला. अपघाताच्या वेळी डंपर ज्या ट्रॅकवर पडला त्या ट्रॅकवरून कोणतीही ट्रेन जात नव्हती, अन्यथा मोठी जीवितहानी झाली असती..पण अमृतसरहून बिहारला जाणारी गरीब रथ एक्सप्रेस शेजारील ट्रॅकवर उभी होती आणि धडकेतून थोडक्यात बचावली. पुलाचा काही ढिगारा ट्रेनवर पडला, परंतु डब्यांचे मोठे नुकसान झाले नाही. आवाजामुळे घटनास्थळी गोंधळ उडाला..चालक गंभीर जखमीवृत्तानुसार, चालक डंपरमध्ये अडकला होता. पोलिस, आरपीएफ आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांनी बचाव कार्य केले आणि त्याला प्राथमिक उपचारासाठी रुग्णालयात नेले. बाराबंकी एसपी अर्पित विजयवर्गीय यांनी सांगितले की, रेल्वे अपघातातून सुरक्षित आहे आणि रेल्वेने पर्यायी ट्रॅक आणि इंजिनची व्यवस्था करून रेल्वे सेवा पूर्ववत करण्यासाठी तातडीने प्रयत्न सुरू केले.माहितीनुसार डंपरमध्ये प्लायवूड शीट्स होत्या. अपघातानंतर मोठ्या संख्येने स्थानिक लोक घटनास्थळी जमले. पोलिसांनी क्रेन बोलावून ट्रक रुळावरून काढून लवकरात लवकर सामान्य रेल्वे वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी काम सुरू केले..मुब्रा रेल्वे अपघात : जीआरपीचे दावे मध्य रेल्वेने फेटाळले.अनेक रेल्वे गाड्या खोळंबल्या या अपघातामुळे अनेक गाड्या खोळंबल्या . अनेक स्थानकांवर प्रवाशांची गर्दी झाली. अपघातामुळे या मार्गावरील रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली. सप्तक्रांती सुपरफास्टसह अनेक गाड्या गोंडा स्थानकावर थांबवण्यात आल्या. गोंडा येथून एआरटी (अपघात मदत पथक) घटनास्थळी पाठवण्यात आले आणि काही गाड्या वळवण्यात आल्या. बाराबंकी-फतेहपूर मार्गावरही काही काळ वाहतूक कोंडी झाली..FAQs 1) हा अपघात नेमका कुठे झाला? हा अपघात उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी जिल्ह्यातील रामनगर भागात झाला.उत्तर: रेल्वे ओव्हरब्रिजवरून डंपर घसरून रेल्वे ट्रॅकवर पडला.2) या अपघातात ट्रेनचे मोठे नुकसान झाले का? नाही, गरीब रथ एक्सप्रेसला मोठे नुकसान झाले नाही.उत्तर: काही ढिगारा ट्रेनवर पडला, पण डबे सुरक्षित राहिले.3) अपघातात कोणी जखमी झाले का? होय, डंपरचा चालक गंभीर जखमी झाला.उत्तर: त्याला बचाव पथकाने बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल केले.4) रेल्वे सेवा किती वेळ विस्कळीत झाली? अपघातानंतर काही काळ रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली.उत्तर: अनेक गाड्या खोळंबल्या व काही गाड्या वळवण्यात आल्या.5) रेल्वेने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी काय केले? रेल्वेने एआरटी पथक पाठवले आणि पर्यायी ट्रॅक व इंजिनची व्यवस्था केली.उत्तर: डंपर हटवून आणि ट्रॅक दुरुस्त करून हळूहळू सेवा पूर्ववत करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.