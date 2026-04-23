Shocking News : जग सोडताना त्याने जिवाभावाचा दोस्तही सोबत नेला ! प्रॉपर्टी डीलरने पाळीव कुत्र्यासह जीवन संपवले, बंद खोलीत आढळले मृतदेह

उत्तर प्रदेशातील बरेलीत एका प्रॉपर्टी डीलरने आपल्या पाळीव कुत्र्यासह जीवन संपवले आहे. दोघांचेही मृतदेह भाड्याच्या घरातील बंद खोलीत आढळून आले. मिळालेल्या माहितीनुसार ३३ वर्षीय निखिल अरोरा आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा होता आणि तो सध्या एकटाच राहत होता. त्याच्या आई-वडिलांच्या वैद्यकीय उपचारांवर झालेल्या प्रचंड खर्चामुळे त्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत खालावली होती; इतकेच नव्हे तर, त्याला स्वतःचे घर विकण्याचीही वेळ आली होती. अलीकडच्या काळात, प्रॉपर्टी डीलरचे काम सुरू ठेवूनच तो एका भाड्याच्या घरात राहत होता..कर्जाचा बोजा अन् तणावमिळालेल्या माहितीनुसार, निखिलवर कर्जाचा मोठा बोजा झाला होता, ज्यामुळे त्याला तीव्र मानसिक तणावाखाली होता. निखिल जेवणासाठी आपल्या ओळखीच्या धीरज नावाच्या व्यक्तीच्या घरी जाणार होता पण तो तिथे पोहोचला नाही. संशय आल्याने काही लोक त्याच्या घरी गेले; मात्र, त्यांना घराचा दरवाजा आतून कुलूप लावलेल्या अवस्थेत आढळला. याची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला.आतले दृश्य पाहून उपस्थित सर्वजण सुन्न झाले. खोलीमध्ये निखिलचा मृतदेह पडलेला होता आणि त्याच्या अगदी बाजूलाच, 'प्रेमी' नावाच्या त्याच्या पाळीव कुत्र्याचा मृतदेहही आढळून आला. .ताकात 'सल्फास'च्या गोळ्या मिसळल्या अन्...पोलिसांच्या तपासात असे निष्पन्न झाले आहे की, निखिलने ताकात 'सल्फास' नावाच्या गोळ्या मिसळल्या होत्या; त्याने हे मिश्रण आधी आपल्या कुत्र्याला खायला दिले आणि त्यानंतर स्वतः सेवन केले. खोलीतून ताकाची पाकिटे आणि सल्फासच्या गोळ्यांची एक रिकामी डबी जप्त करण्यात आली आहे. स्थानिक रहिवाशांच्या मते, निखिलचे आपल्या कुत्र्यावर अतोनात प्रेम होते. असा संशय व्यक्त केला जात आहे की, आपल्या मृत्यूनंतर या लाडक्या मित्राची काळजी कोण घेईल, या भीतीपोटीच त्याने कुत्र्याला विष दिले असावे. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून, दोघांचेही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत..या हृदयद्रावक घटनेमुळे परिसरात तणावाचे आणि शोकाकुल वातावरण निर्माण झाले आहे. कर्जाच्या बोझाखाली दबल्यामुळे एका व्यक्तीने आपले जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या कुटुंबाचा त्याने यत्किंचितही विचार केला नाही. कर्जातून मुक्त होण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग निखिलला दिसत नव्हता; अखेर, त्याने जीवनाऐवजी मृत्यूचीच निवड केली. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.