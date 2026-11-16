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Cyclone Alert: बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळ? आंध्र प्रदेशाला पुन्हा धोका ; हवामान खात्याकडून दक्षतेचे आदेश

Third Cyclone Threatens Bay of Bengal Within Three Weeks : बंगालच्या उपसागरात तीन आठवड्यांत तिसरे चक्रीवादळ निर्माण होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाला मुसळधार पाऊस व जोरदार वाऱ्यांचा इशारा देण्यात आला असून प्रशासन सतर्क झाले आहे.
Cyclone threat over the Bay of Bengal raises weather concerns along the eastern coast.

Cyclone threat over the Bay of Bengal raises weather concerns along the eastern coast.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली, : बंगालच्या उपसागरात तीन आठवड्यांत तिसऱ्या चक्रीवादळाची शक्यता आहे. हवामान खात्याने उद्या (ता.१६) दक्षिण आणि पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळ निर्माण होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. मंगळवारी (ता.१७) त्याची तीव्रता वाढून तीव्र चक्रीवादळात रूपांतर होऊ शकते.

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