देश

Crime News : जिवलग मित्राचे प्रेयसीसोबत अनैतिक संबंध; तिच्यासमोरच विवस्त्र करून प्रियकराने केली निर्घृण हत्या, असं त्यानं काय पाहिलं?

Illicit Relationship Motive Behind the Killing : २०२२ साली हुबळी येथे झालेल्या बुल्ली महादेव हत्या प्रकरणातही आपणच गुन्हा केल्याचे त्याने मान्य केले आहे.
Belagav Crime News

Belagav Crime News

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

बेळगाव : प्रेयसीशी अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरून मित्रालाच तिच्यासमोर विवस्त्र करून अमानुषपणे हत्या करणारा आरोपी अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला (Belagav Crime News) आहे. चिक्कोडी शहरातील रहिवासी प्रदीप नायक याला पोलिसांनी अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
police case
love story
chikkodi
Belgaum District
Belagavi
Love

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com