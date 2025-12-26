Crime News : जिवलग मित्राचे प्रेयसीसोबत अनैतिक संबंध; तिच्यासमोरच विवस्त्र करून प्रियकराने केली निर्घृण हत्या, असं त्यानं काय पाहिलं?

बेळगाव : प्रेयसीशी अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरून मित्रालाच तिच्यासमोर विवस्त्र करून अमानुषपणे हत्या करणारा आरोपी अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला (Belagav Crime News) आहे. चिक्कोडी शहरातील रहिवासी प्रदीप नायक याला पोलिसांनी अटक केली आहे. .बेळगाव जिल्ह्यामधील गोकाक तालुक्यातील घटप्रभा येथील महेशवाडी गावाजवळ २२ ऑक्टोबर रोजी तुकाराम शिंगे या युवकाची हत्या करून तो फरार झाला होता. तब्बल दोन महिन्यांच्या सातत्यपूर्ण शोधानंतर पोलिसांनी आरोपीला पकडण्यात यश मिळवले. .Honor Killing Case : दलित मुलासोबत केला प्रेमविवाह, वडिलांनी सात महिन्यांच्या गर्भवती मुलीची केली निर्घृण हत्या; अंगावर काटा आणणारी घटना.प्रारंभी मृत युवकाची ओळख पटली नव्हती. मात्र, मृतदेहाच्या हातावरील टॅटू आणि फिंगरप्रिंटच्या आधारे पोलिसांनी त्याची ओळख निश्चित केली. तुकाराम हा रेल्वे स्थानकात रिकाम्या बाटल्या गोळा करण्याचे काम करत असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. हत्या होण्यापूर्वी तुकाराम आणि प्रदीप एकत्र फिरताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले होते. तसेच हत्येच्या आधी प्रदीपने आपला मित्र आरिफ याच्यासोबत बारमध्ये पार्टी केल्याची माहिती आहे..प्रदीप, तुकाराम आणि महाराष्ट्रातील आरिफ हे तिघेही घनिष्ठ मित्र होते. रेल्वे स्थानकांतून बाटल्या गोळा करून विक्री करणे, तसेच चोरीच्या घटनांमध्येही त्यांचा सहभाग असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे. प्रदीप ज्या युवतीवर प्रेम करत होता, तिच्याशी तुकारामचे अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयातूनच हा खून करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे..Ayyappa Devotee Case : घरच्यांनी अय्यप्पा स्वामींची माळ घालू न दिल्याने 14 वर्षीय मुलाने घेतला गळफास; आईचा हृदय पिळवटणारा आक्रोश.आरोपीला अटक करण्यासाठी पोलिस गेले असता, पोलिसांना पाहून प्रदीपने चालत्या रेल्वेतून उडी मारून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आउटपोस्ट पोलिसांच्या मदतीने त्याला अटक करण्यात आली. चौकशीत आरोपीने खून केल्याची कबुली दिली आहे. तसेच २०२२ साली हुबळी येथे झालेल्या बुल्ली महादेव हत्या प्रकरणातही आपणच गुन्हा केल्याचे त्याने मान्य केले आहे. त्या प्रकरणात ठोस पुरावा न मिळाल्याने पोलिसांनी तो खटला बंद केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.