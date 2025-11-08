Belagav Farmers Protest : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन; दगडफेकीत सहा पोलिसांसह अनेक जण गंभीर जखमी

बेळगाव : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दरवाढीच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान (Belagav Sugarcane Farmers Protest) हत्तरगी महामार्गावर काही ठिकाणी दगडफेकीमुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. त्यामुळे याठिकाणी बंदोबस्त वाढवला असून, आंदोलनाला बिलकुल आक्षेप नाही. मात्र, आंदोलन लोकशाही मार्गाने करावे, असे जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. भीमाशंकर गुळेद यांनी सांगितले. .दरम्यान, दगडफेकीत सहा पोलिस जखमी झाले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. या घटनेनंतर कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त वाढविला आहे. गुळेद म्हणाले, ‘‘प्रत्येक नागरिकाला आपली मागणी मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, तो लोकशाही मार्गाने, शांततेत करावा. हिंसाचार, दगडफेक, मालमत्तेचे नुकसान खपवून घेण्यात येणार नाही. आपली मागणी योग्य आहे. पण, कायदा आपल्या हातात घेऊ नये..कर्नाटकातील साखर कारखान्यांवर राजकारण्यांचे वर्चस्व! बेळगाव जिल्ह्यात तब्बल 26 साखर कारखाने, 'हे' दिग्गज नेते आहेत मालक!.पोलिस आणि प्रशासन तुमच्या बाजूने उभे आहेत. चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सुटतील. उसाला प्रतिक्विंटल ३५०० रुपये दर घोषित करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग बंदची घोषणा केली होती. यानुसार शुक्रवारी हत्तरगीत रास्ता रोको केल्यानंतर पोलिसांनी लाठीहल्ला केला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी पोलिसांच्या वाहनांवर दगडफेक केली. परिणामी, हत्तरगी परिसरात परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे. यादरम्यान अनेक जण गंभीर जखमी झाले. यात सहा पोलिसांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत.’’.राष्ट्रीय महामार्गावर पोलिस बंदोबस्तऊस दरासाठी आंदोलन तापल्यानंतर शुक्रवारी राष्ट्रीय महामार्गावर आंदोलनस्थळी पोलिसांचा बंदोबस्त वाढविला होता. यात हत्तरगी, बेळगावात गांधीनगर, बागवाडी टोलनाका आदी ठिकाणी पोलिसांचा व्यापक बंदोबस्त ठेवला होता. याशिवाय शहरामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि साखर आयुक्तालय भागात बंदोबस्त वाढविला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.