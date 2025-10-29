देश

पतीला प्रेयसीसह रंगेहात पकडलं, संतापलेल्या बायकोनं रस्त्यावरच चपलांनी हाणलं, प्रेयसी लॉजमधून पसार; VIDEO तुफान व्हायरल

Husband caught red-handed with girlfriend in Belagavi lodge : बेळगावातील चिक्कोडी शहरात प्रेयसीसोबत लॉजमध्ये गेलेल्या नवऱ्याला पत्नीने रंगेहाथ पकडून भररस्त्यावर चप्पलने बेदम चोप दिला. ही घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.
Belagav Viral Video

Belagav Viral Video

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

बेळगाव (कर्नाटक) : बेळगाव जिल्ह्यातील चिक्कोडी शहरात एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. आपल्या प्रेयसीसोबत लॉजमध्ये वेळ घालवण्यासाठी गेलेल्या पतीला त्याच्या पत्नीने रंगेहाथ पकडले. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल (Belagav Viral Video) होत आहे.

Loading content, please wait...
wife and husband
chikkodi news
Belgaum District
Belagavi
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com