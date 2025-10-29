पतीला प्रेयसीसह रंगेहात पकडलं, संतापलेल्या बायकोनं रस्त्यावरच चपलांनी हाणलं, प्रेयसी लॉजमधून पसार; VIDEO तुफान व्हायरल

बेळगाव (कर्नाटक) : बेळगाव जिल्ह्यातील चिक्कोडी शहरात एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. आपल्या प्रेयसीसोबत लॉजमध्ये वेळ घालवण्यासाठी गेलेल्या पतीला त्याच्या पत्नीने रंगेहाथ पकडले. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल (Belagav Viral Video) होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अविनाश भोसले असे या व्यक्तीचे नाव असून तो आपल्या प्रेयसीसोबत चिक्कोडी बसस्थानकाजवळील एका लॉजमध्ये गेला होता. पतीच्या हालचालींवर संशय आल्याने पत्नीने त्याच्यावर पाळत ठेवली होती..Thailand Marketing Job : घटस्फोटित तरुणीला थायलंडमध्ये विकले; नोकरीचे आमिष देऊन पैसेही उकळले, 'जॉब स्कॅम'चा पर्दाफाश.पत्नीचा संशय बरोबर ठरला आणि ती थेट लॉजमध्ये धडकली. रुममध्ये पोहोचताच तिने पतीला आणि प्रेयसीला रंगेहाथ पकडले. संतापलेल्या पत्नीने पतीचा कॉलर धरून त्याला चपलांनी बेदम चोप दिला..इतकंच नाही, तर त्याला ओढत लॉजच्या बाहेर आणून भररस्त्यावर मारहाण केली. या वेळी तिच्या वडिलांनीही जावयाला चांगला धडा शिकवला. घटनेचे दृश्य पाहण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी जमली होती. दरम्यान, या प्रकरणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांकडूनही पुढील चौकशी सुरू करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.