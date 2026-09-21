Belagavi Damone Family Fire : आगीपूर्वी बादली ठेवून गेलेला कोण? ‘सीसीटीव्ही’मुळे दमोने कुटुंबातील सहा जणांच्या मृत्यूला नवे वळण

बेळगाव : चव्हाट गल्लीतील (ढोर गल्ली) दमोने कुटुंबातील सहा जणांचा बळी गेलेल्या भीषण अग्नितांडवाच्या घटनेला आता नवे वळण मिळाले आहे. सुरुवातीला शॉर्टसर्किट आणि त्यानंतर फ्रीजमध्ये झालेल्या बिघाडामुळे आग लागल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, आग लागण्याच्या काही मिनिटे आधी घराजवळ हातात बादली घेऊन आलेली एक संशयास्पद व्यक्ती सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात दिसून आली आहे. यामुळे पोलिसांनी घटनेची नव्याने चौकशी सुरू केली आहे..या दुर्घटनेत दमोने कुटुंबातील गंगा दमोने, प्रिया दमोने, भारती दमोने, शारदा दमोने, गजानन दमोने आणि रोशन दमोने या सहा जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेच्या, १५ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री सुमारे १.५८ वाजता एक व्यक्ती हातात बादली घेऊन गजानन दमोने यांच्या घराजवळ आल्याचे दिसते व दोन मिनिटांत तेथून बादलीशिवाय घाईघाईने तेथून निघून गेल्याचे फुटेजमध्ये दिसते. त्यानंतर सुमारे दोन मिनिटांनी घराला आग लागून ती वेगाने पसरली होती..Amravati College Student Case : कॉलेज तरुणीला वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये नेत ठेवले संबंध, फोटो व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल; १ लाख ३२ हजार हडपले .सुरुवातीला शॉर्टसर्किट व फ्रीजमध्ये स्फोट झाल्याने आग लागल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, आता सीसीटीव्ही फुटेजसमोर आल्यानंतर मार्केट पोलिसांनी घटनास्थळी पुन्हा पाहणी केली. संशयित व्यक्तीने आणलेली बादली किंवा तिच्याशी संबंधित कोणतेही पुरावे घटनास्थळी आहेत का, याचा शोध घेण्यात येत आहे.."या घटनेच्या सखोल चौकशीसाठी तीन पथकांची स्थापना केली आहे. याठिकाणी आढळून आलेल्या ‘सीसीटीव्ही’चीही माहिती मिळाली असून, त्याचीही पडताळणी सुरू आहे."- प्रकाश निकम,बेळगाव शहर पोलिस आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.