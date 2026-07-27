Belagavi-Khanapur NH 748 : 'या' महामार्गावर प्रवास महागला! गणेबैल टोलनाक्यावर नवे सुधारित दर लागू; वाहनधारकांसाठी 360 रुपयांत मासिक पास, पाहा दरपत्रक

खानापूर : बेळगाव–खानापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७४८ वरील गणेबैल टोलनाक्यावर शनिवारपासून वाहनांसाठी सुधारित टोल दर लागू करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने नव्या ठेकेदारामार्फत वाढीव दरांची अंमलबजावणी केली असून हे दर ३१ मार्च २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहेत. चौपदरीकरण अद्याप अपूर्ण असतानाच गणेबैल येथे टोलनाका सुरू करण्यात आला (Belagavi–Khanapur NH 748 Toll Charges 2026) होता. सुरुवातीला खासगी कंपनीकडे टोल वसुलीचा ठेका होता..मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनविषयक आंदोलनानंतर तो करार रद्द करण्यात आला. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून टोल वसुली केली जात होती. आता नव्या ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुधारित दरानुसार मोटार, जीप, व्हॅन आणि इतर लघु वाहनांसाठी एकेरी टोल ४०, परतीचा ६० आणि मासिक पास १, २९० रुपये आहे..Jaygad Chiplun Satara Highway : मुंबई-गोव्यानंतर आता 'हा' तिसरा महामार्ग बदलणार कोकणाचे रूप; चिपळूण बनणार लॉजिस्टिक हब, पाहा कसा असेल मार्ग.लघु व्यावसायिक वाहने व मिनीबससाठी ६५, ९५ व २, ०८५ रुपये, दोन एक्सलच्या बस-ट्रकसाठी १३०, १९५ व ४, ३६५ रुपये, तीन एक्सल वाहनांसाठी १४५, २१५ व ४, ७६५ रुपये अवजड यंत्रसामग्री वाहनांसाठी २०५, ३१० व ६, ८४५ रुपये तर सात किंवा त्यापेक्षा अधिक एक्सलच्या वाहनांसाठी २५०, ३७५ व ८, ३३५ रुपये इतके दर निश्चित करण्यात आले आहेत. टोलनाक्यापासून २० किलोमीटर परिसरातील बिगरव्यावसायिक वाहनधारकांसाठी ३६० चा मासिक पास उपलब्ध आहे..Nashik Farmer Loan Waiver : शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कर्जमुक्तीची दुसरी यादी जाहीर; नाशिकमधील 68 हजारांहून अधिक शेतकरी पात्र, आधार-ॲग्रीस्टॅकची प्रक्रिया सुरू.टोलविरोधातील याचिकेवर ३० ला सुनावणी गणेबैल टोलनाक्याविरोधात बंगळूर उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्ते के. पी. पाटील यांनी महामार्गाचे काम अपूर्ण असताना टोल वसुली केली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. ८२ किलोमीटरच्या या महामार्गापैकी गणेबैल टोलअंतर्गत ३१ किलोमीटरचा भाग येतो, तर सुमारे नऊ किलोमीटरचे काम अद्याप अपूर्ण असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, जमीन संपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नसल्याचाही मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला असून पुढील सुनावणी ३० जुलै रोजी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.