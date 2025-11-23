देश

Belgaum Theft : बसप्रवास पडला १८ लाखांचा; गर्दीचा फायदा घेत प्रवासी महिलेचे सोन्याचे दागिने चोरले; बेळगावमध्ये खळबळ!

KSRTC Bus Theft : KSRTC बसप्रवासादरम्यान गर्दीचा फायदा घेत अज्ञात चोरट्याने महिलेच्या बॅगेतील तब्बल १८ लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले. बेळगाव पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या आधारे तपास सुरू केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बेळगाव : केएसआरटीसी बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या महिलेचे १८ लाख ३० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने चोरीला गेल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी मार्केट पोलिसांत गुन्हा नोंदवून तपास सुरू आहे. दीपाली भारत पाटील (वय ४४, रा. इंदिरानगर नगर, कापशी, ता. कागल, जि. कोल्हापूर) असे फिर्यादीचे नाव आहे. याबाबत माहिती अशी की, फिर्यादी पाटील यांचे माहेर बेळगाव तालुक्यातील शिंदोळी. त्या २० नोव्हेंबर रोजी आईच्या प्रकृतीची विचारपूस आणि नातेवाईकांच्या लग्नासाठी शिंदोळीला जाण्यासाठी घरातून निघाल्या होत्या. दुपारी दोन वाजता कापोली येथून बसने निघाल्या.

