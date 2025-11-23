Belgaum Theft : बसप्रवास पडला १८ लाखांचा; गर्दीचा फायदा घेत प्रवासी महिलेचे सोन्याचे दागिने चोरले; बेळगावमध्ये खळबळ!

बेळगाव : केएसआरटीसी बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या महिलेचे १८ लाख ३० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने चोरीला गेल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी मार्केट पोलिसांत गुन्हा नोंदवून तपास सुरू आहे. दीपाली भारत पाटील (वय ४४, रा. इंदिरानगर नगर, कापशी, ता. कागल, जि. कोल्हापूर) असे फिर्यादीचे नाव आहे. याबाबत माहिती अशी की, फिर्यादी पाटील यांचे माहेर बेळगाव तालुक्यातील शिंदोळी. त्या २० नोव्हेंबर रोजी आईच्या प्रकृतीची विचारपूस आणि नातेवाईकांच्या लग्नासाठी शिंदोळीला जाण्यासाठी घरातून निघाल्या होत्या. दुपारी दोन वाजता कापोली येथून बसने निघाल्या. .अडीचच्या सुमारास निपाणीत आल्या. त्यानंतर २.४५ वाजता निपाणीतून केएसआरटीसी बस पकडून ४ वाजता संकेश्वर आणि ४.५ वाजता पुढील बस पकडून ५.१५ वाजता बेळगाव केंद्रीय बस स्थानकात उतरल्या. त्यानंतर शिंदोळीसाठी सीबीटी येथून पुढील बसने प्रवास सुरू केला. केंद्रीय बस स्थानकातून शिंदोळीच्या दिशेने ५.५० ते ६.२० यावेळेत गर्दीच्या वेळी, फिर्यादींच्या बॅगेत ठेवलेले १८ लाख ३० हजार रुपये किमतीचे १८३ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने अज्ञात व्यक्तीने चोरून नेल्याचे त्यांना लक्षात आले. घटनेबाबत तत्काळ पोलिसांत तक्रार नोंदविण्यात आली असून, बसस्थानक परिसरातील आणि मार्गावरील सीसीटिव्ही फुटेजच्या आधारे तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. .Rahuri Crime:'अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार'; आरोपीला अटक.प्रवासादरम्यान गर्दीचा फायदा घेऊन चोरी झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. बसप्रवास दरम्यान गर्दीचा फायदा घेऊन दागिने चोरी आणि हातसफाईचे प्रकार वाढले आहेत. या स्वरुपाची टोळी सक्रिय झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पोलिसांकडून बसस्थानक परिसरात अलिकडे जागृती आणि खासकरून महिलांना दागिने व्यवस्थित सांभाळण्याबाबत सूचना केल्या जात आहेत. या दरम्यान महिलेचे तब्बल १८ लाख रुपयांचे दागिने चोरण्यात आल्याची घटना पुढे आल्याने खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.