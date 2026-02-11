तब्बल 10 वर्षांपासून फक्त झाडांची पानं खाऊन जगतोय 'हा' तरुण; माकडांना पाहून लागलं वेड, लग्न करण्यापेक्षा जंगलात एकटं राहणं करतोय पसंत!

बेळगाव : बेळगाव जिल्ह्यातील सौंदत्ती तालुक्यात उगरगोळ गावाजवळील हेग्गोळ डोंगरावर वास्तव्यास असलेला बुडण खान होसमणी (वय ३४) हा तरुण गेल्या दहा वर्षांपासून केवळ पानं आणि हिरव्या वनस्पती खाऊन (leaf Eating Man) जीवन जगत आहे. त्याची ही अनोखी आहारपद्धत सध्या सर्वसामान्यांसह वैद्यकीय क्षेत्राचंही लक्ष वेधून घेत आहे..दिवसभर कच्ची पानं खाणारा बुडण खान (Budan Khan Hosamani) सांगतो की, जंगलातील माकडांना पानं खाताना पाहून त्याने सुरुवातीला कुतूहलापोटी स्वतःही (Human Curiosity Story) पानं खायला सुरुवात केली. हळूहळू ही सवय वाढत गेली आणि अखेर त्याने भात, भाकरी, पोळी यांसारखं पारंपरिक अन्न पूर्णपणे सोडून दिलं. गेल्या दहा वर्षांपासून तो मुख्यतः पानं आणि साग यांवरच आपला उदरनिर्वाह करत आहे. मात्र, क्वचित गावात आल्यावर तो भात, आमटी किंवा चहा घेतो, असंही त्याने स्पष्ट केलं..डोंगरावर १५० ते २०० प्रकारची पानं उपलब्धबुडण खानच्या म्हणण्यानुसार, तो ज्या डोंगरावर राहतो तिथे सुमारे १५० ते २०० प्रकारची विविध पानं उपलब्ध आहेत. यापैकी काही पानं तो दिवसातून सहा वेळा खातो. ही पानं चवीला गोड असून ती खाल्ल्यानंतर पुन्हा भूक लागत नाही, असा त्याचा दावा आहे..Gold Investment Returns : गुंतवणूकदारांची चांदी! सोन्याने गाठला पावणेदोन लाखांचा टप्पा, तर चांदी चार लाखांच्या पार; दीड महिन्यातच मिळाला 15 ते 34 हजारांचा परतावा.पानं खाल्ल्यापासून आजारच नाही!पानांवर आधारित आहार सुरू केल्यापासून आपल्याला आजपर्यंत कोणताही आजार झालेला नाही, असा दावा बुडण खान करतो. तो कधीही रुग्णालयात गेला नसल्याचंही त्याने सांगितलं. सामान्यतः मानवासाठी अपायकारक मानल्या जाणाऱ्या काही वनस्पतींची पानंसुद्धा तो सहज पचवतो. फक्त पानांमधून शरीराला आवश्यक पोषकद्रव्यं कशी मिळतात आणि तो इतका निरोगी कसा राहतो, हा प्रश्न वैद्यकीय क्षेत्रासाठीही कोडं ठरत आहे..डोंगरावर एकटं आयुष्य, स्वतःची झोपडीबुडण खानने डोंगरावर स्वतः एक छोटीशी झोपडी उभारली असून तो तिथे एकटाच राहतो. शहराच्या गजबजाटात न राहता निसर्गाच्या सान्निध्यात जगणं त्याला अधिक आवडतं. लग्न करण्यापेक्षा जंगलात एकटं राहणं मला अधिक पसंत आहे, असं तो सांगतो. पानं खाल्ल्यानंतर ती लगेच पाण्यासारखी विरघळतात आणि पचनक्रियेत कोणतीही अडचण येत नाही, असंही त्याचं म्हणणं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.