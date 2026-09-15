Saundatti Dharwad Road Accident : बेळगावसाठी काळा दिवस! १५ तासांत ७ जणांचा मृत्यू; सौदत्ती-धारवाड मार्गावर भीषण अपघातात तीन मित्र जागीच ठार

Belagavi Accident : (महेश काशीद) : सौदत्ती-धारवाड मार्गावर एसटी बस आणि दुचाकीची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन झालेल्या भीषण अपघातात तिघा तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. विनोद जोगेण्णवर (वय २२), आकाश जाधव (वय २०) आणि रवी कुरबर (वय २२) अशी मृतांची नावे आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, तिघेही तरुण दुचाकीवरून सौदत्ती-धारवाड मार्गाने प्रवास करत होते. याचदरम्यान त्यांच्या दुचाकीची केएसआरटीसी बससोबत समोरासमोर जोरदार धडक झाली. धडक इतकी भीषण होती की, दुचाकीवरील तिन्ही तरुणांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला..Belgaum House Fire : बेळगाव हादरले! गणेशोत्सवाच्या रात्री काळाचा घाला; घरातील आगीत एकाच कुटुंबातील चौघांचा होरपळून मृत्यू.अपघाताची माहिती मिळताच सौदत्ती पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतले आणि पुढील वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात पाठवले. अपघातामुळे या मार्गावरील वाहतुकीवर काही काळ परिणाम झाला.या घटनेची नोंद सौदत्ती पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून, अपघात नेमका कशामुळे झाला, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.