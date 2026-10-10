Shubham Shelke Court Verdict : महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळकेंना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा; 5 लाखांच्या बाँडसह जामिनाचा पोलिसांचा आदेश रद्द

बेळगाव : महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागाचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांना एक वर्षासाठी पाच लाख रुपयांचा बॉण्ड आणि तितक्याच रकमेचा जामीन देण्यासंदर्भात पोलिस उपायुक्तांनी बजावलेला आदेश पाचव्या अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला (Shubham Shelke Belgaum court verdict) आहे. या आदेशाला शुभम शेळके यांच्या वतीने न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला..महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी समाजमाध्यमांवर प्रक्षोभक वक्तव्य करून मराठी आणि कन्नड भाषकांमध्ये तेढ निर्माण केल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणी माळमारुती पोलिस ठाण्याचे अधिकारी एस. डी. कट्टीमनी यांनी २ जून २०२६ रोजी पोलिस उपायुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने पोलिस उपायुक्तांनी १० जून २०२६ रोजी शुभम शेळके यांना आदेश बजावला होता..या आदेशानुसार, शुभम शेळके यांना १२ जून २०२६ रोजी पोलिस उपायुक्त कार्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. तसेच एक वर्षाच्या कालावधीसाठी पाच लाख रुपयांचा बॉण्ड आणि तितक्याच रकमेचा एक जामीनदार सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. पोलिस उपायुक्तांच्या या आदेशाला शेळके यांच्या वतीने वकील महेश बिर्जे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. आदेश एकतर्फी असून, पोलिसांची बाजू ऐकून घेताना शेळके यांना आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी दिली नाही, असा युक्तिवाद त्यांच्या वतीने केला..नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन न करता हा आदेश बजावल्याचा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडला. तसेच केवळ शेळके यांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने ही तक्रार केल्याचा दावा त्यांच्या वकिलांनी केला. सरकारी वकिलांनी या कारवाईचे समर्थन केले. शेळके यांच्याविरोधात बेळगाव परिसरातील अनेक पोलिस स्थानकांत गुन्हे दाखल असल्याचे सांगत त्यांच्या वक्तव्यांमुळे शहरातील शांतता व सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच मराठी आणि कन्नड भाषकांमध्ये तेढ निर्माण होऊ शकते, असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाकडून केला..Who is Ajinkya Shinde? : CJP च्या प्रमुख नेत्यांना दिल्लीत अटक अन् आंदोलनाची सूत्रे थेट उजनीच्या सुपुत्राकडे; कोण आहेत अजिंक्य शिंदे? अण्णा हजारे-केजरीवालांसोबत केलंय काम.त्यानंतर पाचव्या अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने पोलिस उपायुक्तांनी १० जून २०२६ रोजी बजावलेला आदेश रद्दबातल ठरविला. शेळके यांच्या वतीने वकील महेश बिर्जे यांच्यासह ॲड. बाळासाहेब कागणकर, ॲड. वैभव कुट्रे, ॲड. अश्वजित चौधरी आणि ॲड. रिचमन रिकी यांनी काम पाहिले. यावेळी धनंजय पाटील, अशोक घगवे, नारायण मुचंडीकर, सूरज जाधव, श्रीकांत नांदूरकर आणि जोतिबा येळ्ळूरकर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.