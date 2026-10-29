देश

School Books: सरकार बदललं अन् शालेय पाठ्यपुस्तकातील 'हे' शब्दही बदलले; पश्चिम बंगालमध्ये मुघल इतिहासाला कात्री

Bengal School Books Revision: प्राथमिक स्तरावरील बंगाली भाषेच्या पुस्तकांमध्ये ‘पानी’ ऐवजी ‘जल’ आणि ‘अब्बा’ ऐवजी ‘बाबा’ तसेच ‘अम्मी’ ऐवजी ‘मां’ अशा बंगाली लोकसंस्कृतीतील मूळ शब्दांचा वापर केला जाणार आहे.
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esakal

संतोष कानडे
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West Bengal school: पश्चिम बंगालमधील सरकारी शाळांच्या अभ्यासक्रमात मोठे फेरबदल पाहायला मिळणार आहेत. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांच्या सरकारने स्थापन केलेल्या अभ्यासक्रम पुनरावलोकन समितीने शालेय पुस्तकांतील काही वादग्रस्त शब्दांमध्ये बदल करण्याची, इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्याची आणि नवीन राष्ट्रप्रेरक विषय जोडण्याची महत्त्वाची शिफारस केली आहे.

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