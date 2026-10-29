School Books: सरकार बदललं अन् शालेय पाठ्यपुस्तकातील 'हे' शब्दही बदलले; पश्चिम बंगालमध्ये मुघल इतिहासाला कात्री

West Bengal school: पश्चिम बंगालमधील सरकारी शाळांच्या अभ्यासक्रमात मोठे फेरबदल पाहायला मिळणार आहेत. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांच्या सरकारने स्थापन केलेल्या अभ्यासक्रम पुनरावलोकन समितीने शालेय पुस्तकांतील काही वादग्रस्त शब्दांमध्ये बदल करण्याची, इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्याची आणि नवीन राष्ट्रप्रेरक विषय जोडण्याची महत्त्वाची शिफारस केली आहे. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.या प्रस्तावानुसार, प्राथमिक स्तरावरील बंगाली भाषेच्या पुस्तकांमध्ये ‘पानी’ ऐवजी ‘जल’ आणि ‘अब्बा’ ऐवजी ‘बाबा’ तसेच ‘अम्मी’ ऐवजी ‘मां’ अशा बंगाली लोकसंस्कृतीतील मूळ शब्दांचा वापर केला जाणार आहे. याशिवाय, हिंदू राष्ट्रवादी नेते डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या जीवनकार्याचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याचा आणि मुघल सत्ता, ब्रिटिश वसाहतवाद तसेच मार्क्सवादी विचारसरणीशी संबंधित काही धड्यांचा भाग कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..कल्याणी विद्यापीठाचे प्राध्यापक आणि या समितीचे प्रमुख देबाशीष चटर्जी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बंगाली भाषेच्या दैनंदिन बोलीभाषेत ‘पानी’ किंवा ‘अब्बा-अम्मी’ हे शब्द सामान्यतः वापरले जात नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या स्थानिक संस्कृतीला अनुसरून मूळ बंगाली शब्दांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. २ जानेवारी २०२७ पर्यंत १२ कोटींहून अधिक नव्या पुस्तकांची छपाई करून पहिली आवृत्ती शाळांमध्ये पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे..Meenakshi Shinde Resign: ठाण्यात मोठी घडामोड! प्रदीप पूर्णेकर हत्याप्रकरण; मीनाक्षी शिंदेंचा राजीनामा.इतिहास विषयाच्या संदर्भातही या समितीने दूरगामी शिफारशी केल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातील सिनौली आणि हरियाणातील राखीगढी येथील उत्खननात समोर आलेल्या ऐतिहासिक शोधांचा अभ्यासक्रमात नव्याने समावेश केला जाणार आहे. आतापर्यंत विद्यार्थ्यांना आर्य भारतात संस्कृती, रथ आणि घोडे घेऊन आले असा इतिहास शिकवला जात होता; मात्र सिनौली आणि राखीगढी येथील नव्या पुराव्यांनी या सिद्धांताला आव्हान दिले असून, हे वास्तववादी तथ्य आता शालेय इतिहासात समाविष्ट केले जाईल..दुसरीकडे, मुघल कालखंड आणि मार्क्सवादाचा भाग मर्यादित करताना साहित्यामध्ये रवींद्रनाथ टागोरांची ‘शिवाजी उत्सव’ ही कविता आणि द्विजेंद्रलाल रॉय यांचे ‘मेवाड पतन’ हे नाटक नव्याने जोडले जाईल; तर सिराजुद्दौलावरील नाटक आणि टागोरांची ‘आफ्रिका’ ही कविता वगळण्यात आली आहे.