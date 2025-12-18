देश

VIDEO : बस चालवत असतानाच चालकाला अचानक आला हृदयविकाराचा झटका; मृत्यूच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रवाशांचे प्राण वाचवले, पण स्वत:...

Viral Video Shows Bus Driver’s Last Act of Bravery : बंगळूरमध्ये बस चालवत असताना चालकाला हृदयविकाराचा झटका आला. मृत्यूपूर्वी त्याने प्रसंगावधान राखत प्रवाशांचे प्राण वाचवले. हा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे.
Bus Driver Heart Attack Viral Video

Bus Driver Heart Attack Viral Video

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Bus Driver Heart Attack Viral Video : बंगळूरमध्ये कर्तव्यनिष्ठेचा आणि धाडसाचा थरारक प्रसंग घडला आहे. बस चालवत असताना चालकाला अचानक हृदयविकाराचा (Heart Attack) झटका आला. मात्र, अत्यंत गंभीर अवस्थेतही त्याने प्रसंगावधान राखत बसवरील नियंत्रण सोडले नाही आणि प्रवाशांचे प्राण वाचवले.

Loading content, please wait...
heart attack
Bus Passenger
bus Driver
Bus Stand
bengaluru
viral video
heart attack symptoms

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com