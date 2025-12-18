VIDEO : बस चालवत असतानाच चालकाला अचानक आला हृदयविकाराचा झटका; मृत्यूच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रवाशांचे प्राण वाचवले, पण स्वत:...

Bus Driver Heart Attack Viral Video : बंगळूरमध्ये कर्तव्यनिष्ठेचा आणि धाडसाचा थरारक प्रसंग घडला आहे. बस चालवत असताना चालकाला अचानक हृदयविकाराचा (Heart Attack) झटका आला. मात्र, अत्यंत गंभीर अवस्थेतही त्याने प्रसंगावधान राखत बसवरील नियंत्रण सोडले नाही आणि प्रवाशांचे प्राण वाचवले. .या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. दुर्दैवाने, सर्व प्रवाशांना सुरक्षित ठेवणाऱ्या या चालकाचे प्राण मात्र वाचू शकले नाहीत. हा प्रसंग चालक किरण कुमार (वय ४०) यांच्या शेवटच्या फेरीदरम्यान घडला. ते नेलमंगला ते दासनापुरा या मार्गावर बस चालवत होते..VIDEO : कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी जीवघेणा संघर्ष! विजेच्या खांबावर चढून 'तो'..; या माणसाचं काम पाहून डोळ्यांत पाणी येणारच.व्हिडिओमध्ये बस वेगात असताना किरण कुमार यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका येतो. त्यानंतर ते आपल्या सीटवरून कोसळतात, मात्र शेवटच्या क्षणापर्यंत स्टीअरिंग व्हील घट्ट पकडून ठेवतात. पडल्यानंतरही त्यांनी स्टीअरिंग सोडले नाही, हे दृश्य अनेकांच्या डोळ्यात पाणी आणणारे आहे..चालकाची प्रकृती बिघडल्याचे लक्षात येताच बसमधील कंडक्टरने तत्काळ प्रसंगावधान दाखवले. त्याने धाव घेत स्टीअरिंग व्हील ताब्यात घेतले आणि अत्यंत धैर्याने बस रस्त्याच्या कडेला सुरक्षितपणे थांबवली. त्यानंतर सर्व प्रवाशांना कोणतीही इजा न होता बसमधून बाहेर काढण्यात आले. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान चालक किरण कुमार यांचा मृत्यू झाला..या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, नागरिकांकडून चालकाच्या धैर्याचे, कर्तव्यनिष्ठेचे आणि जबाबदारीचे मनापासून कौतुक केले जात आहे. दरम्यान, या दु:खद घटनेनंतर बंगळूर महानगर परिवहन महामंडळ (बीएमटीसी) यांनी शोक व्यक्त केला आहे. सध्या व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ २०२४ मधील असल्याचे दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.