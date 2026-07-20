Bengaluru-Chennai Bullet Train: बंगळूर-चेन्नई बुलेट ट्रेनसाठी हालचालींना गती, मागविल्या निविदा; 306 किमी मार्ग, १, ३५८ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता

बंगळूर: बंगळूर-चेन्नई बुलेट ट्रेन रेल्वे प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या हालचालींना वेग आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील ३०६.२ किलोमीटरच्या मार्गिकेसाठी नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने पूर्वबांधकाम कामे आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) अद्ययावत करण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. या प्रक्रियेमुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. .यापूर्वी सप्टेंबर २०२४ मध्ये म्हैसूर-बंगळूर-चेन्नई या ४६३.५४ किलोमीटरच्या संपूर्ण कॉरिडॉरचा डीपीआर तयार करण्यात आला होता; मात्र पहिल्या टप्प्यात बंगळूर-चेन्नई मार्गाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. बदललेल्या भौगोलिक परिस्थिती, तांत्रिक बाबी, बांधकाम सुलभता, खर्च, सुरक्षितता आणि पर्यावरणीय परिणाम लक्षात घेऊन आता डीपीआरमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत..प्रकल्पासाठीच्या निविदा १३ ऑगस्टपर्यंत स्वीकारल्या जाणार असून, १५० दिवसांत पूर्वतयारीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मार्गात बदलाची शक्यता प्रस्तावित आराखड्यात दोन महत्त्वाच्या भागांमध्ये बदल सूचविण्यात आले आहेत. बयप्पनहळ्ळी ते इलेक्ट्रॉनिक सिटी हा सुमारे २५ किलोमीटरचा भाग भविष्यात बंगळूर-म्हैसूर बुलेट ट्रेन प्रकल्पाशी जोडण्याचा विचार आहे, तसेच पूर्वी वेल्लोर परिसरात प्रस्तावित असलेले स्थानक आता चित्तूरच्या दिशेने हलविण्याचा प्रस्ताव आहे..Nashik Crime: विनयभंगाचा खोटा गुन्हा, बदनामी झाल्यानं ४० वर्षीय व्यक्तीनं संपवलं आयुष्य.कर्नाटकातील १०० किलोमीटरचा मार्ग मार्गापैकी सुमारे १००.७ किलोमीटरचा भाग कर्नाटकमध्ये असून, त्यासाठी सुमारे १, ३५९ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. रेल्वेमार्ग, राज्य महामार्ग, बंगळूर-चेन्नई द्रुतगती मार्गावर अनेक उड्डाण पूल व क्रॉसिंग उभारण्यात येणार आहेत. बंगळुरात दोन भूमिगत स्थानके बुलेट ट्रेनचा प्रारंभ बयप्पनहळ्ळी येथून होणार असून, हा भाग भूमिगत असेल. बयप्पनहळ्ळी आणि व्हाईटफिल्ड ही दोन्ही स्थानके भूमिगत असतील. त्यामुळे ओल्ड मद्रास रोडवर बांधकामाच्या काळात वाहतुकीत बदल करावे लागण्याची शक्यता आहे. कोडीहळ्ळी येथे उंचावरील (इलेव्हेटेड) स्थानक उभारण्यात येणार असून, येथे डेपो आणि देखभाल केंद्राचीही व्यवस्था असेल. भविष्यात प्रस्तावित बंगळूरू-हैदराबाद बुलेट ट्रेनशीही येथे जोडणी होऊ शकते..CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठी राजकीय घडामोड! अमित शाहांची धर्मेंद्र प्रधानांशी चर्चा; राजीनामा देणार? काय शिजतंय दिल्लीत?.प्रमुख स्थानकेबयप्पनहळ्ळी (भूमिगत) व्हाईटफिल्ड (भूमिगत) कोडीहळ्ळी कोलार चित्तूर परंदूर पूनामल्ली चेन्नई सेंट्रल (भूमिगत)बंगळूर-चेन्नई बुलेट ट्रेन : एका नजरेत (मार्गाचे आकडे किलोमीटरमध्ये) पहिला टप्पा : ३०६.२ संपूर्ण म्हैसूर-बंगळूर-चेन्नई कॉरिडॉर : ४६३.५४ किलोमीटर कर्नाटकातील मार्ग : १००.७ किलोमीटर बंगळूरमध्ये भूमिगत मार्ग : १४.७९ किलोमीटर चेन्नईमध्ये भूमिगत मार्ग : १.७३ किलोमीटर कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्यात विशेष संरक्षित मार्ग : ११.८ किलोमीटर आवश्यक जमीन : १, ३५८.९६ हेक्टर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.