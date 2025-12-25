Crime News : धक्कादायक! मुलीचं लग्न लावून देण्यास दिला नकार; तरुणानं तिच्या आईला पेट्रोल ओतून जाळलं

बंगळूर : बंगळूरच्या बसवेश्वरनगर परिसरातील भोवी कॉलनीत एक धक्कादायक घटना घडली (Bengaluru Crime News) आहे. मुलीचं लग्न करण्यास नकार दिल्याच्या रागातून एका व्यक्तीनं तरुणीच्या आईवर पेट्रोल ओतून तिला जिवंत जाळल्याची घटना समोर आली आहे. जखमी महिलेचं नाव गीता असून आरोपीचं नाव मुथू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे..गीता या प्रोव्हिजन स्टोअर चालवतात, तर मुथू त्याच परिसरात चहाची टपरी चालवतो. गीता, तिची १९ वर्षीय मुलगी आणि मुथू हे काही काळापासून एकमेकांच्या ओळखीचे असून एकाच घरात राहत होते, अशी माहिती पोलिस तपासात उघड झाली आहे..निपाणीत भीषण अपघात; ट्रॅक्टर-ट्रॉलीचे चाक डोक्यावरून गेल्याने प्रसिद्ध व्यावसायिक जागीच ठार, डोक्याचा झाला चेंदामेंदा, ओळखही पटत नव्हती!.मुथू हा गीतावर तिच्या मुलीचं लग्न करण्यासाठी सातत्याने दबाव टाकत होता. मात्र, गीताने स्पष्टपणे नकार दिल्याने मुथू संतप्त झाला. या रागातूनच त्याने गीतावर पेट्रोल ओतून तिला पेटवून दिल्याचा आरोप आहे..घटनेनंतर आरोपी मुथू घटनास्थळावरून फरार झाला आहे. गंभीर भाजलेल्या अवस्थेत गीताला तातडीने व्हिक्टोरिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणी बसवेश्वरनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.