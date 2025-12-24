देश

चारित्र्याच्या संशयावरुन भयंकर शेवट; सॉफ्टवेअर इंजिनिअर पतीने बँकर पत्नीची गोळ्या झाडून केली हत्या, दोन मुलं असतानाही उचललं टोकाचं पाऊल

Bengaluru Crime, Software Engineer Kills Wife : बंगळूरमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर पतीने बँकर पत्नीची गोळ्या झाडून हत्या केली. घटनेनंतर आरोपीने पोलिस ठाण्यात आत्मसमर्पण केले.
Software Engineer Kills Wife : बंगळूरमध्ये मंगळवारी सायंकाळी एक धक्कादायक गुन्हा (Bengaluru Crime) उघडकीस आला आहे. ४० वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने आपल्या वेगळे राहणाऱ्या पत्नीवर गोळ्या झाडून तिची हत्या केली. या घटनेनंतर आरोपीने जवळच्या पोलिस ठाण्यात जाऊन आत्मसमर्पण केले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

