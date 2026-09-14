देश

Fake Cancer Medicines Racket : कॅन्सरच्या बनावट औषधांचे मोठे रॅकेट उघड; ९० हून अधिक रुग्णालयांना पुरवठ्याचा संशय

Bengaluru Drug Racket पोलिसांनी आणि औषध नियंत्रण विभागाने कॅन्सरसह गंभीर आजारांवरील बनावट औषधांच्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या रॅकेटकडून ९० हून अधिक रुग्णालये आणि दवाखान्यांना बनावट औषधे पुरवली गेल्याचा संशय आहे.
Bengaluru Fake Cancer Medicine Racket Exposed

Bengaluru Fake Cancer Medicine Racket Exposed

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

बेंगळुरू पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (SIT) आणि औषध नियंत्रण विभागाने संयुक्त कारवाई करत कॅन्सरसह गंभीर आजारांवरील बनावट औषधांच्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या टोळीकडून शहरातील ९० हून अधिक रुग्णालये आणि दवाखान्यांना बनावट किंवा पुनर्पॅकेज केलेली औषधे पुरवली जात असल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे.

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