Fake Cancer Medicines Racket : कॅन्सरच्या बनावट औषधांचे मोठे रॅकेट उघड; ९० हून अधिक रुग्णालयांना पुरवठ्याचा संशय

बेंगळुरू पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (SIT) आणि औषध नियंत्रण विभागाने संयुक्त कारवाई करत कॅन्सरसह गंभीर आजारांवरील बनावट औषधांच्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या टोळीकडून शहरातील ९० हून अधिक रुग्णालये आणि दवाखान्यांना बनावट किंवा पुनर्पॅकेज केलेली औषधे पुरवली जात असल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे..मिनर्व्हा सर्कलजवळील ‘कृपा हेल्थकेअर’वर छापा टाकून पोलिसांनी फार्मसी चालक वीरेश कुमार जैन याला अटक केली. या ठिकाणी कर्करोगावरील औषधे, जीवनावश्यक औषधे तसेच अतिदक्षता विभागामध्ये वापरली जाणारी इंजेक्शन्स सुमारे ५० टक्के सवलतीच्या दरात रुग्णालये आणि मेडिकल स्टोअर्सना पुरवली जात असल्याचे तपासात समोर आले आहे..Nagpur illegal steroid sale: नागपुरात परवाना नसताना टेस्टोस्टेरॉन औषधांची विक्री; १६.६५ लाखांचा साठा जप्त, दोघांविरुद्ध गुन्हा.मुदतबाह्य औषधांचेही पुन्हा पॅकेजिंग?तपास अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, टोळी स्वस्त दरात औषधे खरेदी करून त्यावर नामांकित कंपन्यांच्या ब्रँडशी साधर्म्य असलेली बनावट लेबले लावत होती. मुदत संपलेली औषधे नवीन पॅकेजिंगमध्ये भरून पुन्हा बाजारात आणली जात असल्याचाही संशय आहे. ‘कृपा हेल्थकेअर’ हे या औषधांच्या साठवणुकीचे आणि वितरणाचे प्रमुख केंद्र असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. .पाच राज्यांमध्ये तपासया रॅकेटचे जाळे आंतरराज्यीय असल्याची शक्यता असून, १५ हून अधिक मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह औषधांच्या वितरणात सहभागी असल्याचा संशय आहे. SIT प्रमुख वामसी कृष्णा यांनी या नेटवर्कचा संपूर्ण विस्तार शोधला जात असल्याचे सांगितले. पोलिसांकडून बँक व्यवहार, विक्रीच्या नोंदी आणि जप्त कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे..Kalamb Drugs Racket : कळंबच्या ड्रग्ज रॅकेटचा ‘किंगपिन’ कोण?; बीड-पुणे कनेक्शन पोलीस तपासात उघड, पुरवठादार, विक्रेते आणि सेवन करणारे पोलिसांच्या रडारवर.१८ ऑगस्ट रोजी बिदादी आणि डोड्डरी भागातील फार्महाऊसवर छापा टाकून सुमारे ५ कोटी रुपयांची संशयित बनावट औषधे, बनावट बिले, इंजेक्शन भरण्याची उपकरणे आणि लेबले जप्त करण्यात आली होती. त्यानंतर कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रातील १० ठिकाणी तपास करण्यात आला. मुख्य आरोपी प्रशांत फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे. आता या बनावट औषधांचा पुरवठा झालेल्या रुग्णालयांची ओळख पटवण्याचे काम एसआयटीकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.