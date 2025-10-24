देश

तुमच्याकडे गांजा आहे...! पोलिसांच्या वेशात आलेल्या पाच जणांनी महिलेवर केला सामूहिक बलात्कार; 'त्या' रात्री नेमकं काय घडलं?

Fake Police Gangrape Woman : पू्र्व वैमनस्यातून हा प्रकार घडला असून याप्रकरणी महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून २४ तासाच्या आत पाचही आरोपींना अटक केली.
Fake Police Gangrape Woman in Nelamangala

Fake Police Gangrape Woman in Nelamangala

Sakal

Shubham Banubakode
Updated on

Fake Police Gangrape Woman in Nelamangala : बोगस पोलीस बनून घरात शिरत महिलेवर सामुहिक बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. मंगळवारी रात्री बंगळुरूच्या नेलमंगळा भागात हा प्रकार घडला. याप्रकरणी महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तिघांना अटक करण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे पू्र्व वैमनस्यातून हा प्रकार घडला असल्याचंही समोर आलं आहे.

Loading content, please wait...
crime
bengaluru

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com