तुमच्याकडे गांजा आहे...! पोलिसांच्या वेशात आलेल्या पाच जणांनी महिलेवर केला सामूहिक बलात्कार; 'त्या' रात्री नेमकं काय घडलं?

Fake Police Gangrape Woman in Nelamangala : बोगस पोलीस बनून घरात शिरत महिलेवर सामुहिक बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. मंगळवारी रात्री बंगळुरूच्या नेलमंगळा भागात हा प्रकार घडला. याप्रकरणी महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तिघांना अटक करण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे पू्र्व वैमनस्यातून हा प्रकार घडला असल्याचंही समोर आलं आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, पीडित महिला मुळची पश्चिम बंगालची रहिवासी असून ती आपल्या पत्नी आणि दोन मुलांसह बंगळुरुमध्ये राहते. तसेच ती पार्लरचं काम करते. तिच्या बाजुच्या घरात तिची एक मैत्रीण आणि तिच्या पतीचा मित्रही राहतो. अशातच मंगळवारी रात्री ९.३० च्या सुमारास हे सर्वजण पीडितेच्या घरात होते. तर पीडितेचा पती कामावर गेला होता. यावेळी पाच जण पोलिसांच्या वेशात पीडितेच्या घरात शिरले..Crime News: समृद्धी महामार्गावर पिस्तूल व जिवंत काडतुसांसह आरोपीला अटक.यावेळी त्यावेळी पीडितेवर गांजी विक्री करण्याचे तसेच घरातून देह व्यापार चालवत असल्याचा आरोप केला. तसेच तिच्याकडे १ लाख रुपयांची मागणी केली. मात्र, पीडितेने नकार दिल्याने त्यांनी तिच्यावर जबरदस्ती केली. यावेळी त्यांनी पीडितेच्या पतीचा मित्र आणि तिच्या लहान मुलाला बाथरुममध्ये कोंडून ठेवलं. याशिवाय त्यांनी पीडितेच्या मैत्रिणाला बॅटने मारहाण केली. त्यामुळे ती बेशुद्ध झाली. त्यानंतर पाचही आरोपींनी पीडितेला दुसऱ्या खोलीत नेत आळीपाळीने तिच्यावर बलात्कार केला..यादरम्यान, पीडितेचा मोठा मुलगा त्या ठिकाणी आला. त्याला संपूर्ण प्रकार समजाच त्याने पोलिसांना याची माहिती दिली. मात्र, पोलीस घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत पाचही आरोपींनी घटनास्थळावरून पोबारा केला. त्यानंतर पोलिसांनी पीडितेला रुग्णालयात दाखल केलं. तिथेच तिचा जबाब नोंदवण्यात आला..Dindori Crime : चौसाळे येथे सहा जणांच्या टोळक्याकडून अल्पवयीन बालकाचा धारदार शस्त्राने खुन.याप्रकरणी महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून २४ तासाच्या आत पाचही आरोपींना अटक केली. मिथून नावाचा व्यक्ती घटनेचा मास्टरमाईंड असल्याचं पोलीसांनी सांगितलं आहे. तसेच त्याने यापूर्वीही महिलेला धमकी दिली असून पूर्व वैमन्यासातून त्याने ही योजना बनवल्याचही पुढं आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.