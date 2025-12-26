देश

Crime News : दुसऱ्या मुलीसोबत साखरपुडा ठरला अन् लग्नाच्या दबावामुळं प्रियकरानं सीनियर नर्सची गळा चिरून केली निर्घृण हत्या, ममतानं काय धमकी दिली?

Jayadeva Hospital Nurse Case Explained : संतापाच्या भरात सुधाकरने घरात असलेल्या चाकूने ममताचा गळा चिरून तिची निर्घृण हत्या केली आणि घटनास्थळावरून फरार झाला.
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Jayadeva Hospital Nurse Case : मूळच्या चित्रदुर्ग जिल्ह्यातील हिरियूर तालुक्यातील रहिवासी असलेल्या ममता गेल्या एक वर्षापासून बंगळूर येथील जयदेव हृदयरोग रुग्णालयात स्टाफ नर्स म्हणून कार्यरत होत्या. याच रुग्णालयात काम करणाऱ्या सुधाकर नावाच्या तरुणाशी ममताची ओळख झाली आणि ही ओळख पुढे प्रेमसंबंधात रूपांतरित झाली. ममता वयानं मोठ्या असल्याची माहिती सुरुवातीला सुधाकरला नव्हती, असंही समोर आलंय.

