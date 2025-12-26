Crime News : दुसऱ्या मुलीसोबत साखरपुडा ठरला अन् लग्नाच्या दबावामुळं प्रियकरानं सीनियर नर्सची गळा चिरून केली निर्घृण हत्या, ममतानं काय धमकी दिली?

Jayadeva Hospital Nurse Case : मूळच्या चित्रदुर्ग जिल्ह्यातील हिरियूर तालुक्यातील रहिवासी असलेल्या ममता गेल्या एक वर्षापासून बंगळूर येथील जयदेव हृदयरोग रुग्णालयात स्टाफ नर्स म्हणून कार्यरत होत्या. याच रुग्णालयात काम करणाऱ्या सुधाकर नावाच्या तरुणाशी ममताची ओळख झाली आणि ही ओळख पुढे प्रेमसंबंधात रूपांतरित झाली. ममता वयानं मोठ्या असल्याची माहिती सुरुवातीला सुधाकरला नव्हती, असंही समोर आलंय..साखरपुड्यामुळे वाढला वादअलीकडेच, सुधाकरच्या कुटुंबीयांनी त्याचा साखरपुडा दुसऱ्या मुलीशी ठरवला होता. ही बाब समजताच ममता प्रचंड संतापली. “माझ्याशीच लग्न करावं लागेल, अन्यथा तुझे व तुझ्या कुटुंबीयांचे नाव चिठ्ठीत लिहून आत्महत्या करीन. त्यामुळे सगळ्यांना तुरुंगात जावं लागेल,” अशी धमकी ममताने सुधाकरला दिल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या धमक्यांमुळे घाबरलेल्या सुधाकरने, ममताला आयुष्यातून कायमचं दूर केल्याशिवाय आपल्याला शांतता मिळणार नाही, असा विचार करत हत्या करण्याचा कट रचल्याचं समोर आलं आहे..Crime News : जिवलग मित्राचे प्रेयसीसोबत अनैतिक संबंध; तिच्यासमोरच विवस्त्र करून प्रियकराने केली निर्घृण हत्या, असं त्यानं काय पाहिलं?.हत्येची थरारक घटना कशी घडली?२४ तारखेला रात्री ममताची मैत्रीण गावाला गेल्याने ममता घरात एकटी असल्याची खात्री करून सुधाकर प्रगतीपूर येथील तिच्या घरी गेला. या वेळी पुन्हा लग्नाच्या विषयावरून दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला. संतापाच्या भरात सुधाकरने घरात असलेल्या चाकूने ममताचा गळा चिरून तिची निर्घृण हत्या केली आणि घटनास्थळावरून फरार झाला..दुसऱ्या दिवशी ही घटना उघडकीस आल्यानंतर के.एस. लेआऊट पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. दरम्यान, दक्षिण विभागाचे डीसीपी लोकेश जगलासर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी तपास सुरू केला. तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे सुधाकरला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.