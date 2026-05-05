कौटुंबिक वादातून आईने अडीच वर्षांच्या मुलाला पाच लाखात विकलं, धक्कादायक प्रकरण समोर; कुठं घडला प्रकार?

बंगळुरूमधून एक धक्कादायक आणि मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. एका पित्याने आपल्या पत्नीवरच अडीच वर्षांच्या मुलाला विकल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. कौटुंबिक वादानंतर घर सोडून गेलेल्या त्यांच्या पत्नीने आपल्या अडीच वर्षांच्या मुलाला तब्बल ५ लाख रुपयांना विकल्या दावा महिलेच्या पतीने केलं आहे. रवि बाबू असं वडिलांचं नाव आहे..पतीच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बंगळुरूतील विवेकनगर परिसरात राहणाऱ्या या दांपत्यामध्ये गेल्या काही काळापासून वाद सुरू होते. जवळपास १६ वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्यात सततच्या भांडणांना कंटाळून पत्नी काही दिवसांपूर्वी तिन्ही मुलांना घेऊन घर सोडून गेली होती..पती रवि बाबू यांच्या म्हणण्यानुसार, पत्नी मुलांसह मॅजेस्टिक भागात पोहोचली. तेथे तिने दोन मुलांना सोडून दिलं, तर अडीच वर्षांच्या धाकट्या मुलाला सोबत घेऊन ती निघून गेली. काही वेळाने मोठी दोन मुलं कशीबशी घरी परतली, मात्र धाकटा मुलगा अद्याप बेपत्ता आहे. यामुळे कुटुंबीयांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे..रवि बाबू यांनी आरोप केला आहे की, त्यांच्या पत्नीला काही लोकांनी प्रवृत्त केलं आणि तिच्या माहेरच्यांनीही तिला साथ दिली. तसेच, मुलांनी आईला परत आणण्यासाठी आजीकडे जाण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांना तेथून हाकलण्यात आल्याचंही त्याने सांगितलं. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास सुरू केला असून सर्व बाजूंच्या तपास सुरू आहे. मुलाला खरंच विकण्यात आलं आहे का, याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जातो आहे.