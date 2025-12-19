Crime News : मोफत पाणीपुरी देण्याची मागणी, नकार देताच चाकूने हल्ला; पाणीपुरी विक्रेत्याचा जागीच मृत्यू

मोफत पाणीपुरी देण्यावरून झालेल्या वादातून तरुणाने पाणीपुरी विक्रेत्याची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. कर्नाटकातल्या बंगळुरू शहरात ही घटना घडली आहे. दारूच्या नशेत असलेल्या एका तरुणाने त्याला मोफत पाणीपुरी देण्याची मागणी केली होती. मात्र दुकानदाराने नकार दिल्याने तरुणाने चाकूने भोसकून त्याची हत्या केली. याप्रकरणी आरोपी तरुणाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटकही करण्यात आली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार गुरुवारी रात्री १० च्या सुमारास बंगळूर शहरातील बाटरायनपुरा येथे ही घटना घडली आहे. संबंधित पाणीपुरी विक्रेता याठिकाणी रस्त्याच्या कडेला पाणीपुरीची गाडी लावतो. गुरुवारी रात्री १० च्या सुमारास दारूच्या नशेत असलेल्या एक तरुणाने तिथे आला. तसेच त्याने पाणीपुरी विक्रेत्याकडे मोफत पाणीपुरीची मागणी केली. मात्र दुकानदाराने त्याला साफ नकार दिला. यावरूनच दोघांमध्ये वाद निर्माण झाला..Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण....हा वाद इतका विकोपाला गेला की दारुच्या नशेत असलेल्या तरुणाने विक्रेत्यावर चाकुने हल्ला केला. तसेच पाणीपुरीच्या गाडीची तोडफोड केली. या हल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाला. दरम्यान, या हल्ल्यात पाणीपुरी विक्रेता गंभीर जखमी झाल्याने स्थानिकांनी त्याला तत्काळ रुग्णालयात दाखल केले. तसेच याची माहिती पोलिसांना दिली. मात्र, रुग्णालयात पोहोचताच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं..Crime News: भीतीदायक घटना! गाडीवर कोयता नाचवत पुण्यात रस्त्यावर दहशत माजवणारा तरुण, नागरिकांनी थांबवलं अन् मग काय घडलं? .या घटनेनंतर बंगळूरूमध्ये खळबळ उडाली असून रस्त्याच्या शेजारी व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी या ठिकाणी धाव घेत पंचनामा सुरू केला. यावेळी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजही तपासण्यात आले. याशिवाय प्रत्यक्षदर्शींचे जबाबदेखील नोंदविण्यात आले. त्याच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीचा शोध घेत त्याला अटक केली आहे. त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.