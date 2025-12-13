देश

शिक्षण, नोकरी, लग्न, घर सगळं झालं... पण मला आवडतं तेच राहिलं; तरुणीने ३० लाख पॅकेजचा जॉब सोडला

बंगळुरूत एका आयटी कंपनीत डेव्हलपर म्हणून काम करणाऱ्या तरुणीनं ३० लाख रुपये वार्षिक पगाराची नोकरी सोडून आपली फिरण्याची आवड जोपासण्याचा निर्णय घेतला. ९ ते ५ च्या नोकरीत कंटाळा आल्याचं तिनं म्हटलंय.
सूरज यादव
बंगळुरूतील एका आयटी कंपनीत वार्षिक ३० लाख रुपयांच्या पॅकेजची नोकरी सोडून तरुणीने तिची फिरण्याची आवड जोपासण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेणं सोपं नव्हतं पण स्वप्न पूर्ण करायचं होतं आणि शेवटी धाडसी पाऊल उचललं असं तरुणी सांगते. वनाथी एस असं तरुणीचं नाव आहे. तिने तिच्या या निर्णयाबाबत सांगणारा एक व्हिडीओ शेअर केला असून तो व्हायरल होत आहे. डेव्हलपर म्हणून १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम केल्यानंतर कार्पोरेटमधली नोकरी सोडणं कठीण होतं असंही तिने म्हटलंय.

