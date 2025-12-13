शिक्षण, नोकरी, लग्न, घर सगळं झालं... पण मला आवडतं तेच राहिलं; तरुणीने ३० लाख पॅकेजचा जॉब सोडला

बंगळुरूतील एका आयटी कंपनीत वार्षिक ३० लाख रुपयांच्या पॅकेजची नोकरी सोडून तरुणीने तिची फिरण्याची आवड जोपासण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेणं सोपं नव्हतं पण स्वप्न पूर्ण करायचं होतं आणि शेवटी धाडसी पाऊल उचललं असं तरुणी सांगते. वनाथी एस असं तरुणीचं नाव आहे. तिने तिच्या या निर्णयाबाबत सांगणारा एक व्हिडीओ शेअर केला असून तो व्हायरल होत आहे. डेव्हलपर म्हणून १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम केल्यानंतर कार्पोरेटमधली नोकरी सोडणं कठीण होतं असंही तिने म्हटलंय..वनिथा म्हणाली की, तुमची नोकरी सोडा आणि स्वप्नांचा पाठलाग करा असं सांगण्यासाठी किंवा प्रोत्साहन देण्यासाठीचा हा व्हिडीओ नाहीय. तर ही फक्त माझी स्टोरी आहे. ज्याबाबत मी गेल्या पाच वर्षांपासून विचार करत होते आणि आता मी शेवटी ते धाडस केलं..समाजाच्या सर्वसामान्यपणे ज्या अपेक्षा एखाद्या व्यक्तीकडून असतात त्या जवळपास मी पूर्ण केल्यात. पदवीधर झाले, नोकरीही मिळाली, लग्न केलंय. माझ्या आई-वडिलांची काळजी घेतेय आणि घरही बांधलंय. फक्त मुलं बाळं जन्माला घातली नाहीयेत. पण या सगळ्यामध्ये मला जाणीव झाली की मला जसं जगायचंय ते ९ टू ५ च्या नोकरीत नाहीय असंही वनिथा म्हणाली..VIDEO : दाट धुक्यानं घात केला, ट्रक अचानक थांबला अन् मागून १२ गाड्या एकमेकांवर आदळल्या; महामार्गावर वाहतूक कोंडी .मी या नोकरीत अडकून पडले होते आणि विकेंडला फिरायचे. मी दोन्ही बाजूचा बॅलन्स साधत होते. पण कार्पोरेटमध्ये कंटाळा यायला सुरू झाला. तोचतोचपणा होता. मिटिंग, कोड, तेच काम... हे पुन्हा पुन्हा सुरू होतं. शेवटी मी कंटाळले आणि धाडस करून नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतल असं तिने सांगितलंय..नोकरी सोडण्याचा निर्णय सोपा नव्हता. नोकरीत ग्लॅमर होतं म्हणून नव्हे तर पुढचं आयुष्य मला कुठेतरी चांगलं रहायचं म्हणून नव्हतं जगायचं. मी स्वत:ला संधी द्यायचं ठरवलं. फक्त एकदा आणि मी तो निर्णय घेतला. वर्षाला ३० लाखांचं पॅकेज असलेली नोकरी सोडून माझी फिरण्याची आवड जोपासायचं ठरवल्याचं वनिथाने म्हटलं..वनिथाने शेअर केलेल्या व्हिडीओवर अनेकांनी उलट सुलट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी तिला शुभेच्छा दिल्या आहेत. तर काहींनी आर्थिक स्थैर्य असेल तर असे निर्णय घ्यायला हरकत नाही असंही म्हटलंय. तुमची आवड जोपासलीत तर जग तुम्हाला योग्य मार्ग दाखवेल अशा कमेंट काहींनी केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.