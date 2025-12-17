देश

पती रस्त्यावर तडफडत होता, पत्नीने हात जोडले तरी कुणी थांबलं नाही, रुग्णालयात नेण्याआधी मृत्यू

Bengaluru Accident News : पतीला हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर त्याला रुग्णालयात नेण्यासाठी रुग्णवाहिका मिळाली नाही. जवळच्या रुग्णालयाने उपचार नाकारल्यानं पत्नीने दुचाकीवरून नेत असताना वाटेत अपघात झाला आणि शेवटी पतीचा उपचाराअभावी मृत्यू झाला.
Man dies before treatment after hospitals refuse emergency care

Esakal

सूरज यादव
Updated on

बंगळुरूत हृदयविकाराचा झटका आलेल्या पतीला रुग्णालयात नेण्यासाठी पत्नी मदतीची याचना करत होती. मात्र तिला रस्त्यावर कुणीच मदत केली नाही. हात जोडून मदतीचं आवाहन ती करत होती पण तिच्या डोळ्यादेखत पतीचा तडफडत मृत्यू झाला. पहाटे चारच्या सुमारास पतीला रुग्णालयात नेण्यासाठी पत्नीची धडपड सुरू होती. कुणीच मदतीला न आल्यानं पती अनेक मिनिटं रस्त्यावरच तडफडत होता. शेवटी एका टॅक्सी चालकानं तिची मदत केली. त्याला रुग्णालयात नेलं पण उपचाराआधीच मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं.

Karnataka
crime
accident
Hospital
bengaluru

