पती रस्त्यावर तडफडत होता, पत्नीने हात जोडले तरी कुणी थांबलं नाही, रुग्णालयात नेण्याआधी मृत्यू

बंगळुरूत हृदयविकाराचा झटका आलेल्या पतीला रुग्णालयात नेण्यासाठी पत्नी मदतीची याचना करत होती. मात्र तिला रस्त्यावर कुणीच मदत केली नाही. हात जोडून मदतीचं आवाहन ती करत होती पण तिच्या डोळ्यादेखत पतीचा तडफडत मृत्यू झाला. पहाटे चारच्या सुमारास पतीला रुग्णालयात नेण्यासाठी पत्नीची धडपड सुरू होती. कुणीच मदतीला न आल्यानं पती अनेक मिनिटं रस्त्यावरच तडफडत होता. शेवटी एका टॅक्सी चालकानं तिची मदत केली. त्याला रुग्णालयात नेलं पण उपचाराआधीच मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, दक्षिण बंगळुरूतील बालाजी नगर इथं गॅरेजमध्ये काम करणारे मेकॅनिक व्यंकटरामन यांना पहाटे साडे तीनच्या सुमारास छातीत कळ आली. त्यांना हृदयविकाराचा सौम्य झटका आला. यानंतर त्यांची प्रकृती वेगानं बिघडली होती. अस्वस्थ वाटायला लागल्यानं पत्नीने तातडीनं उपचारासाठी दुचाकीवरून जायचा निर्णय घेतला..आम्हाला मत दिलं नाही तर लाडकी बहीण योजना बंद करू, भाजप नेत्यांकडून ब्लॅकमेल; भाजपच्या माजी महानगराध्यक्षाचा आरोप.पत्नीने पतीला दुचाकीवरून जवळच्या रुग्णालयात नेलं. मात्र तिथं डॉक्टर नसल्यानं दाखल करून घेण्यास नकार दिला गेला. शेवटी तिथून दुसऱ्या एका रुग्णालयात गेले. त्याठिकाणी ईसीजी काढल्यानंतर सौम्य हृदयविकाराचा झटका आल्याचं सांगण्यात आलं..कुटुंबियांनी आरोप केला की, रुग्णालयाने आपत्कालीन उपचार सुरू केले नाहीत. तसंच रुग्णवाहिकासुद्धा मिळाली नाही. त्यांनी फक्त इतरत्र उपचाराला नेण्याचा सल्ला दिला. यानंतर दुचाकीवरून दुसऱ्या ठिकाणी जात असताना त्यांचा अपघात झाला..अपघातानंतर पत्नी रस्त्यावरून जाणाऱ्या गाड्या अडवून मदत मागत होती. पाच ते सहा वाहनं तिथून गेली. पण कुणीही त्यांना मदत केली नाही. यावेळी व्यंकटरामन यांच्या पत्नीने हात जोडून मदत मागितली. त्यावेळी मागे पतीची मृत्यूशी झुंज सुरू होती..काही मिनिटं रस्त्यावर पती खाली पडलेला होता आणि पत्नी हात जोडून रस्त्यावरून जाणाऱ्या गाड्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करत होती. शेवटी काही मिनिटांनी एक टॅक्सीचालक थांबला आणि व्यंकटरामनला रुग्णालयात नेण्यासाठी मदत केली. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, व्यंकटरामनचं लग्न २०२० मध्ये झालं होतं. त्याला एक पाच वर्षांचा मुलगा आणि दीड वर्षांची मुलगी आहे. व्यंकटारमनच्या निधनानंतर त्यांचे नेत्रदान करण्याचा निर्णय कुटुंबाने घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.