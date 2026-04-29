Bengaluru Wall Collapse : पावसापासून वाचण्यासाठी भिंतीचा आसरा घेतला अन् काळानं घाला घातला! अंगावर भिंत कोसळून 7 जणांचा दुर्दैवी अंत, दोन लहान मुलांचाही समावेश

बंगळुरू : कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूमध्ये सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून बुधवारी (ता. २९) एक हृदयद्रावक दुर्घटना घडली. .शहरातील बोरिंग रुग्णालयाजवळील (Bowring Hospital) शवविच्छेदन केंद्राच्या परिसरातील संरक्षक भिंत अचानक कोसळल्याने सात जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मृतांमध्ये दोन लहान मुलांचाही समावेश असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी (Chief Minister Siddaramaiah) दिली..या दुर्घटनेत आणखी सात जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर विविध रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत. भिंत कोसळल्यानंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला होता. स्थानिक नागरिक आणि बचाव पथकांनी तातडीने मदतकार्य सुरू करून ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढले..मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले की, प्रशासनाने त्या परिसरात रस्त्यावरील विक्रेत्यांना व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली होती. दरम्यान, पावसापासून बचाव करण्यासाठी अनेक नागरिक भिंतीलगत थांबले होते. त्याचवेळी अचानक भिंत कोसळल्याने अनेक जण ढिगाऱ्याखाली दबले गेले..मृतांच्या कुटुंबीयांना ५ लाखांची मदतया दुर्घटनेबद्दल शोक व्यक्त करत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. तसेच जखमींवर शासनाच्या वतीने मोफत उपचार केले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..दुर्घटनेची होणार सखोल चौकशीया घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. चौकशीत कोणत्याही अधिकारी किंवा संबंधित व्यक्तीचा निष्काळजीपणा आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला..दुर्घटनेतील मृतांची नावेताबीन ताज (४७)मुबीन ताज (४९)माया (५१)साजिद (२०)अझ्यू (३५)प्रीती (५१)सिझी (४७)