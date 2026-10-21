मुख्यमंत्र्यांना विमानतळावर ३ तास थांबवलं, निघताना ५० हजार दंड केल्याचा आरोप; केंद्राने परदेशात जायला नाकारलेली परवानगी

Chief Minister Airport Controversy: दिल्ली विमानतळावर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना तपासणीच्या नावाखाली ३ तास रोखून ठेवण्यात आलं आणि ५० हजार रुपयांचा दंडही केल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे. मात्र कोणत्या कारणासाठी ५० हजार दंड केला हे सांगितलेलं नाही. भगवंत मान हे पॅरिसहून दिल्लीला परतले होते. पॅरिसमध्ये १७ ते २१ ऑक्टोबरदरम्यान आयोजित SIAL Paris 2026 या आंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनात पंजाबच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ते गेले होते. पंजाब सरकारच्या शिष्टमंडळाचं त्यांनी नेतृत्व केलं होतं. या दौऱ्यासाठी केंद्राने सुरुवातीला राजकीय परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर पंजाब सरकारने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने मान यांना फ्रान्सला जाण्याची परवानगी दिली. .आपचे पंजाबमधील मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू यांनी आरोप केला की, दिल्ली विमानतळावर परतल्यानंतर मान यांना सुमारे तीन तास थांबवण्यात आलं. सुरुवातीला त्यांचं सामान येत असल्याचं किंवा त्याची तपासणी सुरू असल्याचं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं. तीन तासांनंतर मान यांना जाण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र, सामान गाडीत ठेवल्यानंतर ते निघत असतानाच अधिकारी पुन्हा त्यांच्याजवळ आले आणि ‘वरून मोठा दबाव आहे’, असं सांगत ५० हजार रुपयांचं चलन दिल्याचा दावा पन्नू यांनी केला..Karad Kolhapur Naka Flyover Accident : कराडच्या कोल्हापूर नाक्यावरील उड्डाण पुलावर काळाचा घाला! चौघांचा जागीच मृत्यू; तिघेजण जखमी, मागून ट्रकला स्कार्पिओची जोरदार धडक.आम आदमी पार्टीने या प्रकारावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. मान यांना मुद्दाम टार्गेट करण्यात येतंय. पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांचा अपमान करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. मात्र, या आरोपांना अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. विमानतळ प्रशासनाकडूनही या प्रकरणावर तातडीने कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही..दरम्यान, शिरोमणी अकाली दलाचे नेते बिक्रम सिंह मजिठिया यांनीही या प्रकरणावर दावा केला आहे. भगंवत मान आणि त्यांच्या पत्नीची अधिक सामान किंवा परवानगीपेक्षा जास्त पैसे बाळगल्याच्या संशयावरून चौकशी करण्यात आली. मात्र या दाव्याबाबत ठोस माहिती समजू शकली नाही. त्यामुळे भगवंत मान यांना तीन तास का रोखण्यात आलं आणि ५० हजारांचं चलन नेमकं कोणत्या कारणासाठी देण्यात आलं हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.