भगवंत मान यांना व्हिसा देण्यास पाकिस्तान तयार; पण भारत सरकार परवानगी देणार का?

New Delhi: पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी विधानसभेत बोलताना आपल्याला पाकिस्तानला जाण्याची इच्छा असल्याचे नमूद केले होते. लाहोर येथे होणाऱ्या वर्ल्ड पंजाबी परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी आपल्याला निमंत्रण मिळाले आहे, मात्र पाकिस्तानला जाण्यासाठी भारत सरकार मला परवानगी देईल की नाही, अशी शंका मान यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली होती. त्यावर आता थेट पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचीच प्रतिक्रिया आली आहे. .Narendra Modi: जागतिक ऊर्जा संकटाचा भारतावर प्रभाव का पडला नाही? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलं स्पष्टीकरण.मान यांना पाकिस्तानला यायचे असल्यास व्हिसा देण्याचा विचार करू, असे पाकिस्तानने स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सज्जाद हैदर खान यांनी शुक्रवारी साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत ही भूमिका मांडली. मान यांच्या संभाव्य पाकिस्तान दौऱ्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Rahul Gandhi Tweet on Gokul : सतेज पाटील यांना राहुल गांधींची साथ, गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवड राजकारणावर राहुल गांधीचे ट्वीट.भगवंत मान यांना निमंत्रणमान यांनी २३ ऑक्टोबर रोजी पंजाब विधानसभेत बोलताना आपण पाकिस्तानमधील लाहोर येथे होणाऱ्या वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फरन्ससाठी आमंत्रित असल्याचे सांगितले होते. ही परिषद २७ नोव्हेंबरला होणार आहे. या परिषदेला जाण्याची इच्छा व्यक्त करतानाच मान यांनी भारत सरकार त्यांना पाकिस्तानला जाण्याची परवानगी देईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. 'आपली संस्कृती एकच आहे. येथील अनेक कवी तिकडे जाणार आहेत,' असेही ते म्हणाले होते..मान यांनी पंजाब विधानसभेतील सर्व आमदारांना करतारपूर साहिब येथे घेऊन जाण्याची इच्छाही यापूर्वी व्यक्त केली होती. करतारपूर कॉरिडॉर पुन्हा सुरू झाल्यास हा दौरा आयोजित करण्याची त्यांची इच्छा आहे. पाकिस्तानमधील करतारपूर साहिब हे शीख धर्माचे संस्थापक गुरू नानक देव यांच्याशी संबंधित ऐतिहासिक गुरुद्वारा आहे. भारतातील डेरा बाबा नानक आणि पाकिस्तानमधील करतारपूर येथील गुरुद्वारा दरबार साहिब यांना हा कॉरिडॉर जोडतो. या मार्गाने भारतीय भाविकांना पाकिस्तानचा नियमित व्हिसा न घेता गुरुद्वाराला भेट देण्याची सुविधा देण्यात आली होती..सरकार काय निर्णय घेणार?७ मे २०२५ पासून भारतीय बाजूने या कॉरिडॉरमधून भाविकांची ये-जा बंद आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने पत्रकार परिषदेत हा मार्ग पुन्हा सुरू करण्याबाबत पाकिस्तानची तयारी असल्याचे म्हटले होते. मात्र, भाविकांना परवानगी देण्याचा निर्णय भारत सरकारचा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मान यांच्या पाकिस्तान दौऱ्याबाबत आता भारत सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. पाकिस्तानने व्हिसा देण्याचा विचार करण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी मान यांना परदेश दौऱ्यासाठी आवश्यक परवानगी मिळते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.