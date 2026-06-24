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Bhagwant Mann Video Case : पंजाब सरकार धोक्यात?, भगवंत मान कथित व्हिडिओप्रकरणाला नवे वळण; फॉरेन्सिक अहवालासाठी १० लाखांच्या व्यवहाराचा आरोप

Forensic Report Controversy : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याशी संबंधित कथित व्हिडिओप्रकरणात नवे वळण आले आहे. फॉरेन्सिक अहवाल तयार करण्यासाठी १० लाखांच्या व्यवहाराचा आरोप करण्यात आल्याने पंजाबच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
Bhagwant Mann Video Case Forensic Report Controversy

Bhagwant Mann Video Case Forensic Report Controversy

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Bhagwant Mann Latest News : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याशी संबंधित कथित वादग्रस्त व्हिडिओप्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. व्हिडिओ बनावट असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कथितरीत्या फॉरेन्सिक अहवाल तयार करण्याच्या प्रकरणात गुरुग्राम पोलिसांनी दोन जणांना अटक केली आहे. या घडामोडीनंतर पंजाबच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून विरोधकांनी मुख्यमंत्री मान यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

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