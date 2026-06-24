Bhagwant Mann Video Case : पंजाब सरकार धोक्यात?, भगवंत मान कथित व्हिडिओप्रकरणाला नवे वळण; फॉरेन्सिक अहवालासाठी १० लाखांच्या व्यवहाराचा आरोप

Bhagwant Mann Latest News : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याशी संबंधित कथित वादग्रस्त व्हिडिओप्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. व्हिडिओ बनावट असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कथितरीत्या फॉरेन्सिक अहवाल तयार करण्याच्या प्रकरणात गुरुग्राम पोलिसांनी दोन जणांना अटक केली आहे. या घडामोडीनंतर पंजाबच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून विरोधकांनी मुख्यमंत्री मान यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत..यापूर्वी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या कथित आक्षेपार्ह व्हिडिओची दखल घेत शीख समाजाची सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्तने भगवंत मान यांना ‘पंथविरोधी’ आणि ‘गुरुविरोधी’ ठरवत त्यांच्यावर आरोप केले होते. त्यानंतर मान यांनी अकाल तख्तसमोर हजर होत व्हिडिओतील व्यक्ती आपण नसल्याचा दावा केला होता..दरम्यान, गुरुग्राममधील एका व्यक्तीने पोलिसांकडे तक्रार दाखल करून काही अधिकाऱ्यांकडून नव्या फॉरेन्सिक अहवालासाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोप केला. यासाठी १० लाख रुपयांचा व्यवहार झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. १६ जून रोजी गुरुग्राममधील क्राउन प्लाझा हॉटेलमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर हे प्रकरण उघडकीस आल्याचे सांगण्यात आले..या प्रकरणात पोलिसांनी अंकित आणि अरुण या दोघांना अटक केली आहे. त्यापैकी एक जण ‘परिवार पहचान पत्र’ विभागात कंत्राटी कर्मचारी असून दुसरा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेशी (एनआयए) संबंधित फॉरेन्सिक तज्ज्ञ म्हणून कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत होता. तपासात १० लाख रुपयांच्या व्यवहाराचे पुरावे समोर आल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे..Punjab Sanjeev Arora ED Action: पंजाबचे कॅबिनेट मंत्री संजीव अरोरा यांना अटक, ईडीचे संपूर्ण राज्यात मोठ्या प्रमाणात छापे.दरम्यान, दिल्ली सरकारमधील मंत्री प्रवेश वर्मा आणि भाजप नेते मनजिंदर सिंह सिरसा यांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यावर राज्य यंत्रणेचा गैरवापर करून बनावट फॉरेन्सिक अहवाल तयार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, या आरोपांवर मुख्यमंत्री मान यांच्याकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. पोलिसांनी तपास सुरू असून अंतिम निष्कर्ष तपासानंतरच स्पष्ट होईल, असे म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.