देश

Election News: ऐतिहासिक निर्णय! तीन किंवा अधिक मुलांचे पालकही निवडणूक लढवू शकणार, राज्य सरकारची मोठी घोषणा

Election Two Child Norm: राज्य सरकारने पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांसाठी दोन मुलांची अट रद्द केली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे तीन किंवा त्याहून अधिक मुले असलेल्या व्यक्ती निवडणूक लढवू शकतात.
Election Two Child Norm

Election Two Child Norm

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

राजस्थानमधील भजनलाल शर्मा सरकार राज्याच्या राजकारणात एक मोठा आणि दूरगामी बदल घडवून आणण्याच्या तयारीत आहे. राज्य सरकारने स्पष्टपणे सूचित केले आहे की, पंचायत आणि महानगरपालिका निवडणुकांसाठी दोन मुलांची अट रद्द केली जाईल. विधानसभेत सादर केलेल्या सरकारच्या उत्तरानुसार, तीन किंवा त्याहून अधिक मुले असलेल्या व्यक्ती आता नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका लढवू शकतील.

Loading content, please wait...
Rajasthan
election
gram panchayat election
Municipal election

Related Stories

No stories found.