भारत बंद - देशभरात काय सुरु राहणार काय बंद?

नवी दिल्ली - कृषी कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला चार महिने होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांच्यावतीने भारत बंद पुकारण्यात आला आहे. यामुळे देशातील अनेक भागात आज वाहतुकीसह इतर सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता असून बाजारपेठाही बंद राहतील. कृषी कायद्याचा विरोध करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी शुक्रवारी भारत बंद पुकारला आहे. देशात विधानसभा निवडणुका होत असलेल्या पाच राज्यांत हा बंद नाही. संयुक्त किसान मोर्चाने दिलेल्या माहितीनुसार देशव्यापी बंद 26 मार्चला सकाळी सहा वाजल्यापासून ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत अशणार आहे. याबाबत शेतकरी नेते दर्शनपाल यांनी एक व्हिडीओ शेअर केला असून बंद काळात भाजीपाला, दूध यांचाही पुरवठा रोखण्यात येईल असं म्हटलं आहे.

भारत बंदमध्ये काय सुरु आणि काय बंद राहील याबाबत संघटनेच्यावतीने माहिती देण्यात आली आहे. यात म्हटलं आहे की, भारत बंदमध्ये सर्व दुकानं, मॉल, बाजारपेठा, संस्था बंद राहतील. सर्व लहान आणि मोठे मार्ग ब्लॉक करण्यात येतील. तसंच ट्रेनसुद्धा अडवण्यात येतील. अत्यावश्यक सेवांमध्ये असलेल्या वाहनांना सोडून इतर सेवा रोखणार असल्याचा इशाराही नेत्यांनी दिला आहे. भारत बंदचा सर्वाधिक प्रभाव दिल्लीत दिसेल. शेतकऱी संघटनांनी बंद शांततेत पार पाडण्याचं आवाहन केलं आहे. ज्येष्ठ शेतकरी नेते बलबीर सिंह राजेवाल यांनी सांगितलं की, रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक रोखली जाईल, तसंच बाजारही बंद राहतील.

Ambala: Protesters block GT Road and railway track near Shahpur, in view of 12-hour 'Bharat Bandh' call by Samyukt Kisan Morcha against Centre's Farm Laws#Haryana pic.twitter.com/1D6k4qjPlN

— ANI (@ANI) March 26, 2021