Bharat Bandh Today: 'भारत बंद'ला चांगला प्रतिसाद; दुकानांना टाळे, रस्ते सामसुम

नवी दिल्ली- देशभरातील व्यापाऱ्यांनी आज (२६ फेब्रुवारी) भारत बंदची हाक दिली आहे. हा बंद आज सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 8 पर्यंत सुरु राहणार आहे. भारत बंदचे परिणाम हळूहळू दिसू लागले आहेत. अनेक राज्यातून भारत बंदला प्रतिसाद मिळत आहे. जाचक वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीविरोधात हा बंद पुकारण्यात आला असून ठिकठिकाणी चक्काजामही करण्यात येणार असल्याचं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सनं (सीएआयटी) कळवलं आहे. व्यापारी, वाहतुकदार आणि कर व्यावसायिकांचा या बंदमध्ये सहभाग असणार आहे. याशिवाय ई-वे बिल आणि इंधनाच्या वाढत्या किंमतीविरोधात बंदची हाक देण्यात आली आहे.

West Bengal: Confederation of All India Traders has called for a nationwide strike today in protest against rise in fuel prices & new e-way bill & GST; latest visuals from Birbhum. pic.twitter.com/FL0hvkSHKJ

— ANI (@ANI) February 26, 2021