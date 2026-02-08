Drivers register their vehicles on Bharat Taxi, India’s first cooperative ride-hailing app launched by the government : देशात ओला, उबेर यांसारख्या सेवा मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहे. यातून गाडी चालकांनाही उत्पन्न होते. मात्र, कंपनी मोठ्या प्रमाणात हिस्सा घेत असल्याने त्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नाही. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने भारत टॅक्सी नावाची सेवा सुरु केली आहे. केंद्र सरकारच्या सहकारिता मंत्रालयांतर्गत देशातील पहिले सहकारी राइड-हेलिंग अॅप सुरू करण्यात आलं आहे. .केंद्रीय गृहमंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शहा यांनी ५ जानेवारी रोजी भारत टॅक्सी अॅपचे उद्घाटन केले. सुरुवातीला हे अॅप दिल्ली-एनसीआर आणि काही राज्यांमध्ये पायलट प्रकल्प म्हणून सुरू करण्यात आले होते. मात्र, आता हे अॅप संपूर्ण देशभरात सुरु करण्यात आले आहे. तुम्हीही भारत टॅक्सीमध्ये आपली गाडी लावून त्यातून उत्पन्न घेऊ शकता..Bharat Taxi : ओला-उबरला पर्याय आला! स्वस्त दरात सुरक्षित प्रवास देणारे ‘भारत टॅक्सी’ अॅप आज होणार लाँच; जाणून घ्या सर्व माहिती .भारत टॅक्सीचे संचालन सहकार टॅक्सी को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड या संस्थेमार्फत करण्यात येते. ही संस्था मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायदा २००२ अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. रोजगाराच्या संधी वाढवणे, चालकांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा देणे, तसेच चालकांना केवळ कर्मचारी न मानता मालकाची भूमिका देणे, हा या संस्थेचा मुख्य उद्देश आहे. या अॅपमध्ये चालकांना ‘सारथी’ असे संबोधले जाते आणि संपूर्ण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू चालकच असतो..भारत टॅक्सीमध्ये आपली गाडी कशी सुरु करायची?भारत टॅक्सीमध्ये गाडी सुरु करण्यासाठी Google Play Store किंवा Apple App Store वरून भारत टॅक्सी ड्रायव्हर अॅप डाउनलोड करा.त्यानंतर मोबाईल क्रमांक टाकून OTP द्वारे पडताळणी पूर्ण करा.पुढे नाव, ई-मेल, वाहनाची माहिती, ड्रायव्हिंग लायसन्स, आरसी आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.डिजिलॉकर आणि पोलिस पडताळणी प्रक्रियेद्वारे तुमची प्रोफाइल तपासली जाईल.मंजुरी मिळाल्यानंतर तुम्ही तात्काळ भारत टॅक्सी अॅपवर राइड स्वीकारण्यास सुरुवात करू शकता..Bharat Taxi : भारत टॅक्सी ॲप लाँच! एकदम कमी भाडे; पाच दिवसांत 4 लाख लोकांनी केली नोंदणी, पाहा तुमच्या फायद्याची बातमी...महिन्याला किती कमाई होईल?जर तुम्ही भारत टॅक्सीवर रोज सरासरी एक हजार रुपये कमाई करत असाल, तर ३० दिवसांत तुमची एकूण कमाई सुमारे ३० हजार रुपये इतकी होऊ शकते. यापैकी ८० टक्के रक्कम थेट गाडी चालकाला मिळते. म्हणजे जवळपास २४ ते २५ हजार रुपये तुम्हाला महिन्याला मिळू शकते. तर उर्वरित २० टक्के रक्कम अॅपच्या संचालनासाठी आणि को-ऑपरेटिव्ह फंडात जमा होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.