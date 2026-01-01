देश

Bharat Taxi Cab Service : ‘ओला-उबर’ला मिळणार जबरदस्त टक्कर!, देशभरात आजपासून ‘भारत टॅक्सी’ कॅब सेवा सुरू

New Cab Service 'Bharat Taxi' : जाणून घ्या, भारत टॅक्सीबाबतची अधिक महत्त्वपूर्ण माहिती, कोणत्या शहरात असणार किती भाडे असणार आणि बरच काही
Bharat Taxi cab service launches across India, offering an affordable Indian alternative to Ola and Uber in the ride-hailing market.

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Bharat Taxi Launch : नवीन वर्षाच्या  पहिल्याच दिवशी देशात "भारत टॅक्सी" ही नवीन कॅब सेवा सुरू झाली आहे. सरकारच्या पूर्ण पाठिंब्याने, भारत टॅक्सी केवळ कॅब चालकांचे उत्पन्न वाढवेल असे नाही, तर प्रवाशांना ओला आणि उबरच्या मनमानापासूनही दिलासा मिळेल याची खात्री करणार आहे.

भारत टॅक्सी तिन्ही श्रेणींसाठी सेवा देईल ज्यामध्ये कार, ऑटो आणि बाईकचा समावेश आहे. ओला आणि उबर प्रमाणे, भारत टॅक्सीची ऑनलाइन कॅब सेवा पूर्णपणे अ‍ॅप-आधारित असेल. शिवाय, भारत टॅक्सी अ‍ॅपसह  एसी आणि नॉन-एसी दोन्ही कॅब बुक करण्याचा पर्याय असेल. भारत टॅक्सी मोबाइल अ‍ॅप अँड्रॉइड आणि iOS दोन्ही प्रमुख ऑपरेटर्ससाठी उपलब्ध आहे.

 भारत टॅक्सी कॅब चालकांना संपूर्ण मालकी हक्क प्रदान करेल, कारण या प्लॅटफॉर्ममुळे ओला आणि उबरला मोठे कमिशन देण्याची गरज नाहीशी होईल आणि या कंपन्या त्यांच्या कामात व्यत्यय आणू शकणार नाहीत. दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू, पुणे, हैदराबाद, नोएडा आणि गुरुग्राम सारख्या शहरांमधील सामान्य लोक आणि चालकांना भारत टॅक्सीचा सर्वाधिक फायदा होईल.

भारत टॅक्सी कॅब चालकांसाठी शून्य-कमिशन प्लॅटफॉर्म असेल. याचा अर्थ असा की जेव्हा एखादा प्रवासी त्यांच्या प्रवासासाठी पैसे देतो तेव्हा संपूर्ण रक्कम ड्रायव्हरकडे जाईल आणि चालकांना कुठेही कोणतेही कमिशन द्यावे लागणार नाही. त्याचप्रमाणे, जेव्हा सर्व भाडेपट्टा चालकाच्या खिशात जाईल, तेव्हा प्रवाशांचा प्रवास खर्च थेट कमी होईल.

 शिवाय, गर्दीचा वेळ, पाऊस आणि वाहतूक यांचा उल्लेख करून ओला आणि उबरकडून प्रवाशांना मनमानी शुल्क आकारले जाणार नाही. भारत टॅक्सी "निश्चित किंमत" पद्धतीवर चालेल. याचा अर्थ असा की तुमच्या प्रवासाची परिस्थिती काहीही असो, तुम्ही फक्त प्रवास केलेल्या अंतरासाठीच भाडे द्याल. सध्या या खासगी कंपन्या गर्दीच्या वेळी, पाऊस आणि वाहतूक दरम्यान वाढीव किंमतीच्या बहाण्याने अचानक भाडे वाढवतात आणि प्रवाशांच्या अडचणीचा फायदा घेतात.

