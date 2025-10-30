सरकारची 'भारत टॅक्सी' सेवा, पहिला टप्पा नोव्हेंबरमध्ये सुरू; प्रवासी आणि चालकांनाही होणार फायदा

देशातील प्रवासी नागरिकांसाठी भारत सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. खाजगी टॅक्सी कंपन्यांच्या वाढत्या भाड्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘सरकारी टॅक्सी सेवा’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा पहिला टप्पा नोव्हेंबर 2025 पासून दिल्लीमध्ये सुरू होणार असून, डिसेंबर 2025 पर्यंत ही सेवा संपूर्ण देशभर विस्तारण्यात येणार आहे..सहकार मंत्रालय आणि ई-शासन विभागाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून ही योजना राबवली जाणार आहे. या उपक्रमाचा उद्देश देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारा, सुरक्षित आणि पारदर्शक प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून देणे हा आहे. सरकारने यासाठी ‘भारत टॅक्सी’ नावाचे विशेष मोबाईल अॅप विकसित केले आहे. या अॅपच्या माध्यमातून वापरकर्ते आपली टॅक्सी सहज बुक करू शकतील, चालकाचे ठिकाण (लोकशन) पाहू शकतील तसेच प्रवासाला लागणारा अंदाजे वेळ आणि भाडे याची माहिती देखील मिळवू शकतील..मुलींसाठी फायद्याची बातमी! लेक लाडकी योजनेतून मुलींना मिळणार १ लाख एक हजार रुपये; सोलापूर जिल्ह्यात ९९९६ मुलींना लाभ; ‘या’ मुलींसाठी आहे योजना.सदर अँपमध्ये डिजिटल पेमेंट, महिला प्रवाशांसाठी सुरक्षितता बटण, आपत्कालीन संपर्क सुविधा आणि २४ तास ग्राहकसेवा उपलब्ध असेल. या टॅक्सींच्या भाड्याचे दर खाजगी कंपन्यांच्या तुलनेत ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी असतील, अशी माहिती मंत्रालयाने दिली आहे. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारने सर्व राज्य परिवहन विभागांशी समन्वय साधला असून, स्थानिक चालकांना प्रशिक्षण व परवाने देण्याची प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे..सरकारच्या या उपक्रमामुळे देशात खाजगी प्रवास सेवांकडून होत असलेली ‘भाड्यांची लूट’ आटोक्यात येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. ही सेवा सुरू झाल्यानंतर सामान्य नागरिकांना सुरक्षित, स्वस्त आणि सरकारी नियंत्रणाखालील प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.