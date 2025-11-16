Bride killed on Wedding Day : लग्नादिवशीच नवरीचा खून करुन नवरदेव फरार, पोलिस तपासात धक्कादायक कारण समोर

गुजरातमधील भावनगरमध्ये एका तरुणीच्या लग्नाच्या दिवशीच हत्या झाल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. प्रभुदास तलाव परिसरातील रहिवासी सोनी राठोड हिची तिचा होणारा पती साजन बरैया याने लग्नाच्या दिवशी हत्या केली. ही घटना १५ नोव्हेंबर रोजी सकाळी घडली. साजन आणि सोनीमध्ये साडी आणि पैशांवरून वाद झाला होता, त्यानंतर संतप्त पतीने सोनीवर हल्ला केला, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. आरोपी सध्या फरार आहे आणि पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. .गंगाजलिया पोलिस स्टेशन परिसरातील प्रभुदास तालाब गली क्रमांक १० जवळ ही घटना घडली. सोनी राठोड आणि साजन बरैया काही काळ एकत्र राहत होते आणि नंतर त्यांच्या कुटुंबियांच्या संमतीने त्यांनी त्यांचे लग्न ठरवले होते. लग्नाच्या दिवशी सकाळी साजन सोनीच्या घरी पोहोचला.तिथे त्यांच्यात वाद झाला आणि नंतर भांडण झाले.साडी आणि लग्नाच्या खर्चावरून वाद वाढल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे..Pimpri Crime : मोबाईल उचलला नाही म्हणून पत्नीला जिवे मारण्याचा प्रयत्न; तळेगाव दाभाडे पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला!.या वादादरम्यान, साजनचा राग इतका वाढला की त्याने लोखंडी पाईप उचलला आणि सोनीच्या डोक्यावर वार केला.त्यानंतर त्याने सोनीचे डोके भिंतीवर आपटले. गंभीर दुखापतींमुळे सोनीचा रक्तस्त्राव झाला आणि तिचा जागीच मृत्यू झाला.कुटुंबाने ताबडतोब पोलिसांना माहिती दिली. . पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने मृत्यू झाल्याचे म्हटले आहे. सुरुवातीच्या पोलिस तपासात असे दिसून आले आहे की साजनचे लग्नाच्या एक दिवस आधी एका पुरुषाशी भांडण झाले होते, ज्यासाठी त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. अवघ्या २४ तासांत त्याच्याविरुद्ध दुसरा एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. .आरोपीचा शोध सुरू हत्येनंतर साजन घटनास्थळावरून पळून गेला. पोलिस पथके त्याच्या संभाव्य लपण्याच्या ठिकाणांवर सतत छापे टाकत आहेत. पोलिसांनी सांगितले की साजन आणि सोनी एकत्र राहत होते आणि लग्नाची तयारी करत होते.पण, लग्नाच्या दिवशी झालेल्या वादामुळे त्यांचे नाते संपुष्टात आले. साजनच्या अटकेनंतरच या घटनेमागील संपूर्ण कारणे उघड होतील असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.