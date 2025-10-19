देश

Video : ''परधर्मातील मुलासोबत पळून जाणाऱ्या मुलींचे हातपाय तोडा'', भाजपच्या माजी खासदाराचं वादग्रस्त विधान!

Pragya Singh Thakur Controversy : पालकांनी मुलींना लहानपणापासूनच संस्कार शिकवले पाहिजेत. जर त्या प्रेमाने ऐकत नसतील तर पालकांनी कठोर भूमिका घेतली पाहिजे, असा सल्ला भाजपाच्या माजी खासदार प्रज्ञासिंग ठाकूर यांनी दिला आहे.
Pragya Singh Thakur Controversy

Pragya Singh Thakur Controversy

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

भाजपच्या माजी खासदार प्रज्ञासिंग ठाकूर आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे कायम चर्चेत असतात. आता त्यांनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त विधान केलं आहे. जर तुमची मुलगी परधर्मातील मुलाबरोबर पळून जात असेल, तर तिचे हातपाय तोडा, असा सल्ला त्यांनी मुलींच्या पालकांना दिला आहे. त्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या या विधानाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे. त्यानंतर अनेकांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Bjp
Madhya Pradesh
controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com