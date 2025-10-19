Video : ''परधर्मातील मुलासोबत पळून जाणाऱ्या मुलींचे हातपाय तोडा'', भाजपच्या माजी खासदाराचं वादग्रस्त विधान!

भाजपच्या माजी खासदार प्रज्ञासिंग ठाकूर आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे कायम चर्चेत असतात. आता त्यांनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त विधान केलं आहे. जर तुमची मुलगी परधर्मातील मुलाबरोबर पळून जात असेल, तर तिचे हातपाय तोडा, असा सल्ला त्यांनी मुलींच्या पालकांना दिला आहे. त्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या या विधानाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे. त्यानंतर अनेकांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. .एका कार्यक्रमात बोलताना प्रज्ञासिंग ठाकूर म्हणाल्या, "जर तुमची मुलगी तुमचं ऐकत नसेल आणि जर ती कोणत्याही परधर्मातील व्यक्तीसोबत पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर तिचे पाय तोडायला मागेपुढे बघू नका. मुलींना लहानपणापासूनच संस्कार शिकवले पाहिजेत. पण जर त्या प्रेमाने ऐकत नसतील तर पालकांनी कठोर भूमिका घेतली पाहिजे".Assam BJP News : आसाममध्ये भाजपला मोठा हादरा! माजी केंद्रीय मंत्र्यासह १८ नेत्यांची पक्षाला सोडचिठ्ठी.पुढे बोलताना, आपल्या मुलीच्या भल्यासाठी जर तिला मारहाण करावी लागली, तर पालकांनी मागे हटू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला. ''जेव्हा मुलीचा जन्म होतो, तेव्हा पालक तिला लक्ष्मी आणि सरस्वतीचं रूप मानतात. पण तीच मुलगी जेव्हा मोठी होऊन परधर्माच्या मुलाबरोबर पळून जाण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा तिला वेळीच रोखणं गरजेचं असतं. मुलींवर लक्ष ठेवणं हे पालकांचं पहिलं कर्तव्य आहे'', असं त्यांनी सांगितलं..Gujarat BJP Ministers Resign : मोदींच्या गुजरातमध्ये मोठी राजकीय घडामोड! मुख्यमंत्री सोडून भाजपच्या सर्व मंत्र्यांनी दिला राजीनामा.दरम्यान, प्रज्ञासिंग ठाकूर यांच्या विधानानंतर मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यांचा हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे. यावर अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे यावर राजकीय प्रतिक्रियादेखील उमटण्याची शक्यता आहे. खरं तर प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांनी यापू्र्वीही अनेकदा वादग्रस्त विधान केली आहेत. आता त्यांनी थेट मुलींच्या स्वातंत्र्याबात विधान केल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.